Ни для кого не секрет, что залогом вкусной и удачной выпечки является правильно приготовленное тесто. Чего только не делают хозяйки для того, чтобы оно была мягкое, воздушное и пышное. В частности добавляют в него уксус, который может похвастаться еще некоторыми свойствами.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, почему в тесто следует добавить уксус.

Причина 1

По словам опытных хозяек, совсем немного уксуса поможет усилить структуру изделия, сохраняя его влажным и свежим. К тому же выпечка будет долго оставаться свежей и не черстветь.

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Причина 2

Если и вдруг боитесь, что дрожжевое тесто не поднимется в процессе настаивания, то уксус – именно то, что вам нужно. В небольшом количестве он способствует большей активной реакции между дрожжами и мукой. В конце концов выпечка будет более пышной и воздушной.

Причина 3

Вместе с тем, уксус – это не только способ добиться пышной и мягкой выпечки, но и придать особый сбалансированный вкус, цвет и аромат.

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