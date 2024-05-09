Наверное, с каждым человеком в жизни случались моменты, когда приходилось выбрасывать продукты из холодильника из-за того, что они теряли свою свежесть. Речь идет не только о готовых блюдах, но и об испорченных овощах и фруктах.

Но, если соблюдать элементарные правила хранения овощей и фруктов, можно значительно продлить их свежесть. Именно так считает Бекки Хардин, эксперт по рецептам и основатель Cookie Rookie, пишет The Sun.

Ванная из уксуса

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Ни для кого не секрет, что уксус является отличным моющим, а также дезинфицирующим средством. По словам эксперта, мытье фруктов и овощей в растворе воды с уксусом не только дезинфицирует их, но и значительно продлит срок хранения.

Хардин рекомендует сделать раствор воды и уксуса в пропорции 3:1 за погрузить в него фрукты и овощи на 15 минут. После этого продукты следует тщательно вымыть и положить в холодильник.

Как продлить срок хранения молока?

Если вы приобрели упаковку молока, но понимаете, что не успеете употребить его до окончания срока хранения, или оно уже начало портиться, следует следовать совету Бекки. Она утверждает, что если добавить щепотку соли в только что открытый пакет молока, можно приостановить процесс развития бактерий, вызывающих скисание.

Также не следует забывать, что молоко в холодильнике должно храниться в более холодном месте. Ни в коем случае нельзя держать молоко на дверце холодильника, ведь там нестабильная температура.

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