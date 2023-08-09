Обычно для приготовления варенья используются несколько ингредиентов: фрукты или ягоды и сахар. Однако в некоторых рецептах могут упоминать такой компонент, как сливочное масло. Правда используют его не для вкуса. Поговаривают, что оно помогает справиться с одной распространенной проблемой.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, для чего в варенье добавлять сливочное масло.

Следовательно, готовя варенье, хозяйки всегда сталкиваются с проблемой, как пенка. Она появляется на поверхности десерта во время кипения. В таком случае массу нужно постоянно помешивать или убирать образовавшуюся белую смесь ложкой.

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Однако можно обойтись и без таких махинаций. Для этого нужно добавить в варенье сливочное масло. Оно остановит процесс образования пенки и заберет ту, которая уже появилась. Важно, что данный компонент никак не влияет на вкус. Десерт в любом случае получится аппетитным и сладким.

Что касается количества, то добавлять много масла не нужно. По словам опытных хозяек, вес не должен превышать 10 граммов.

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