Лимон – это фрукт, который всегда должен быть на кухне в период авитаминоза. Такой плод содержит много витамина С, обладает антисептическими свойствами. И хранить его лучше всего именно в замороженном виде.

Редакция FoodOboz расскажет, зачем замораживать лимоны. Обязательно сделайте такую заготовку.

Замораживайте лимоны для предупреждения порчи

Порция лимона – это обычно один или два кусочка. Поэтому часто бывает, что плод просто портится в холодильнике. Если фрукт заморозить – он долгое время останется пригодным для употребления.

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Увеличение содержания витаминов

Лимон – один из немногих фруктов, который после шоковой заморозки становится еще более полезным. Содержимое полезных компонентов становится выше в несколько раз.

Универсальность использования

Замороженные лимоны можно использовать в любых блюдах и напитках. Насыщенный вкус и аромат полностью сохраняются.

Как заморозить лимоны

1. Помойте плоды.

2. Нарежьте на кусочки вместе с кожурой.

3. Выложите на застеленный пергаментом противень.

4. На несколько часов поместите в холодильник.

5. Когда кусочки схватятся, поместите их в контейнер.

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