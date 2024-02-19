Зачем замораживать свежие лимоны: результат вас удивит
Лимон – это фрукт, который всегда должен быть на кухне в период авитаминоза. Такой плод содержит много витамина С, обладает антисептическими свойствами. И хранить его лучше всего именно в замороженном виде.
Редакция FoodOboz расскажет, зачем замораживать лимоны. Обязательно сделайте такую заготовку.
Замораживайте лимоны для предупреждения порчи
Порция лимона – это обычно один или два кусочка. Поэтому часто бывает, что плод просто портится в холодильнике. Если фрукт заморозить – он долгое время останется пригодным для употребления.
Увеличение содержания витаминов
Лимон – один из немногих фруктов, который после шоковой заморозки становится еще более полезным. Содержимое полезных компонентов становится выше в несколько раз.
Универсальность использования
Замороженные лимоны можно использовать в любых блюдах и напитках. Насыщенный вкус и аромат полностью сохраняются.
Как заморозить лимоны
1. Помойте плоды.
2. Нарежьте на кусочки вместе с кожурой.
3. Выложите на застеленный пергаментом противень.
4. На несколько часов поместите в холодильник.
5. Когда кусочки схватятся, поместите их в контейнер.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: