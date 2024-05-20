Если у вас большая семья, очень важно уметь правильно рассчитывать свои финансы и время на приготовление пищи. Кроме того, важным моментом является, конечно же, экономия средств.

Зои и Бен Салливан точно знают, как это сделать, ведь в их семье 12 детей. О каждом из них нужно позаботиться и вкусно накормить. И Зое знает, как накормить семью, в которой есть 14 изголодавшихся ртов. Как у нее это удается, разбирался Mirror.

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Для начала Зои нарезает лук и обжаривает его на сковороде. Затем в глубокой емкости соединяет лук со смесью для запеканок и колбасками. Хорошо все перемешав хозяйка, добавляет в блюдо томатное пюре и консервированную капусту. Получившуюся смесь она отправляет выпекаться в духовку при 200 градусах до готовности, после чего подает горячей к столу.

Это блюдо нравится его семье и самой Зое. Она отмечает, что готовить такие запеканки, имея большую семью – это самый удобный способ прокормить их. Она практически никогда не готовит блюда из картофеля, ведь ей придется тратить время и силы на чистку минимум 5 кг этого овоща.

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