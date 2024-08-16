Когда на дворе довольно жарко, большинство людей предпочитают употреблять разнообразные салаты. Они хорошо утоляют голод и не дают излишней нагрузки на организм. Если вы готовите салат дома, стоит задуматься, какую именно заправку использовать, чтобы сделать блюдо совершенным.

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Недавно звездный шеф-повар Грег Уоллес в TikTok поделился рецептом приготовления заправки, которая сделает из любого салата настоящий гастрономический шедевр. Самое интересное, что для ее создания следует использовать только 4 простых ингредиента.

Для заправки понадобятся сок половины лимона, оливковое масло, черный перец и чайная ложка горчицы. Уоллес утверждает, что это заправка на все времена года и все виды салатов. Она действительно универсальна и может использоваться как в овощных салатах, так и в тех, что содержит в себе рыбу или мясо. Просто смешайте все ингредиенты и заправка готова.

Шеф-повар также отметил, что если вы будете пробовать заправку по вкусу, то она должна быть достаточно "сильной". Вы ведь не пьете ее в чистом виде, а смешиваете со многими ингредиентами, которые забирают ее вкус.

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