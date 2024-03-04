Основная задача при приготовлении жареного картофеля – сделать его чрезвычайно хрустящей. Для этого хозяйки используют разнообразные уловки.

А недавно Мэри Берри, в своей кулинарной книге "Любовь готовить", рассказала о собственной хитрости приготовления картофеля, благодаря которой он всегда получится очень хрустящим, пишет Mirror.

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По словам Мэри, для того чтобы во время жарки картофеля в духовке, на нем образовалась вкусная и хрустящая корочка, следует использовать манную крупу. Кроме этого, крупа также впитает лишнюю влагу и масло из картофеля, что сделает его еще вкуснее. Кстати, использовать манную крупу для добавления хрустящей картошки можно, как при ее дальнейшем запекании в духовом шкафу, так и для жарки во фритюре.

Также эксперт советует использовать гусиный жир для жарки картофеля. Он придаст блюду дополнительный, неповторимый аромат и насыщенный вкус. Гусиным жиром можно полностью заменить использование масла или добавить небольшое количество жира за 15 минут до окончания приготовления.

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