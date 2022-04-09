Сегодня паляница стала самой популярной разновидностью хлебобулочных изделий. В отличие от классического хлеба она готовится в разы проще и быстрее. К примеру, все большую популярность набирает венгерская паляница лангоши, которую готовят на основе картофельного дрожжевого теста, обжаривают в подсолнечном масле и подают с чесночным соусом и сыром.

Рецепт венгерской паляницы лангоши с чесночным соусом опубликован в кулинарном блоге cooking_with_gala в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 650 г

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

яйца – 1 шт

молоко – 200 мл

дрожжи – 50 г

мука – 450 г

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Дополнительно:

мука – 70 г

масло для жарки

Соус:

сметана – 100 мл

чеснок – 4 зубчика

соль, перец

укроп

Способ приготовления:

1. Картофель отварить, охладить и натереть на терке.

2. Соединить картофель яйцом, солью и перцем.

3. В теплом молоке растворить дрожжи и налить в картофельную массу.

4. Добавить муку и замесить тесто. Положить в пакет и оставить в холодильнике 1 час.

5. Сформировать из теста небольшие круглые поляны, сделав внутри углубления.

6. Пожарить куски в большом количестве масла. После чего переложить на бумажное полотенце.

7. Для соуса необходимо смешать все ингредиенты до однородности.

8. Полить паляницы соусом. По желанию можно посыпать твердым сыром.

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