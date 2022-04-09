Лангоши – популярная паляница на молоке с чесночным соусом: как приготовить

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
3,0 т.
Лангоши – популярная паляница на молоке с чесночным соусом: как приготовить

Сегодня паляница стала самой популярной разновидностью хлебобулочных изделий. В отличие от классического хлеба она готовится в разы проще и быстрее. К примеру, все большую популярность набирает венгерская паляница лангоши, которую готовят на основе картофельного дрожжевого теста, обжаривают в подсолнечном масле и подают с чесночным соусом и сыром.

Рецепт венгерской паляницы лангоши с чесночным соусом опубликован в кулинарном блоге cooking_with_gala в Instagram.

Венгерская паляница лангоши с чесночным соусом

Ингредиенты:

  • картофель – 650 г

  • соль – 1 ч. л.

  • сахар – 1 ч. л.

  • яйца – 1 шт

  • молоко – 200 мл

  • дрожжи – 50 г

  • мука – 450 г

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Дополнительно:

  • мука – 70 г

  • масло для жарки

Соус:

  • сметана – 100 мл

  • чеснок – 4 зубчика

  • соль, перец

  • укроп

Способ приготовления:

1. Картофель отварить, охладить и натереть на терке.

2. Соединить картофель яйцом, солью и перцем.

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3. В теплом молоке растворить дрожжи и налить в картофельную массу.

4. Добавить муку и замесить тесто. Положить в пакет и оставить в холодильнике 1 час.

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5. Сформировать из теста небольшие круглые поляны, сделав внутри углубления.

6. Пожарить куски в большом количестве масла. После чего переложить на бумажное полотенце.

Паляницы на сковороде

7. Для соуса необходимо смешать все ингредиенты до однородности.

8. Полить паляницы соусом. По желанию можно посыпать твердым сыром.

Паляницы на молоке с чесночным соусом

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