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Латкесы без грамма муки: еврейские деруны из трех ингредиентов
Латкесы – это классическое ханукальное блюдо из картофеля, которое по вкусу ничем не отличается от дерунов. Единственное отличие – подача блюда, а именно с яблочным муссом, йогуртом или сметаной.
Фудблогер поделилась в Instagram рецептом еврейских дерунов, которые готовятся без муки, с куриными яйцами, луком и специями.
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйца куриные – 1 шт.
- Перец черный – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Растительное масло
Способ приготовления:
1. Картофель натрите, добавьте натертый лук, после хорошо отожмите лишнюю жидкость, но так, чтобы остался крахмал.
2. Положите картофель и лук обратно в миску с крахмалом. Добавьте яйцо, соль и перец, перемешайте.
3. Пожарьте деруны на разогретой сковороде на масле с двух сторон до золотистости.
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