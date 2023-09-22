Латкесы без грамма муки: еврейские деруны из трех ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт дерунов

Латкесы – это классическое ханукальное блюдо из картофеля, которое по вкусу ничем не отличается от дерунов. Единственное отличие – подача блюда, а именно с яблочным муссом, йогуртом или сметаной. 

Жареные деруны

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом еврейских дерунов, которые готовятся без муки, с куриными яйцами, луком и специями. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Перец черный – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Растительное масло

Способ приготовления:

1. Картофель натрите, добавьте натертый лук, после хорошо отожмите лишнюю жидкость, но так, чтобы остался крахмал. 

Тертый картофель для блюда

2. Положите картофель и лук обратно в миску с крахмалом. Добавьте яйцо, соль и перец, перемешайте.

Приготовление основы для блюда

3. Пожарьте деруны на разогретой сковороде на масле с двух сторон до золотистости.

Готовые деруны

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