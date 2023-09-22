Латкесы – это классическое ханукальное блюдо из картофеля, которое по вкусу ничем не отличается от дерунов. Единственное отличие – подача блюда, а именно с яблочным муссом, йогуртом или сметаной.

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом еврейских дерунов, которые готовятся без муки, с куриными яйцами, луком и специями.

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Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйца куриные – 1 шт.

Перец черный – по вкусу

Соль – по вкусу

Растительное масло

Способ приготовления:

1. Картофель натрите, добавьте натертый лук, после хорошо отожмите лишнюю жидкость, но так, чтобы остался крахмал.

2. Положите картофель и лук обратно в миску с крахмалом. Добавьте яйцо, соль и перец, перемешайте.

3. Пожарьте деруны на разогретой сковороде на масле с двух сторон до золотистости.

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