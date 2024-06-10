Если у вас естьлаваш – в нем можно объединить абсолютно любые продукты. Всегда получится очень сытно и вкусно. А времени потратится минимально.

Идея приготовления лаваша с тунцом и маринованным луком опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Запекать и жарить ничего не придется.

Ингредиенты :

лаваш – 3 шт.

крем-сыр – 2-3 ст.л.

шпинат или листья салата – 5-6 листочков

тунец в собственном соке – 1 баночка

маринованный лук – 1 небольшая (формула маринования лука 1:2:3 такова: на одну часть соли и сахара нужно взять две части уксуса и три части воды)

яйца – 3 шт.

майонез

соль

Способ приготовления:

1. Первый лист лаваша смазать крем-сыром.

2. Выложить шпинат или листья салата.

3. Накрыть вторым листом лаваша.

4. На него выложить смесь тунца (сок слить) и нарезанный маринованный лук. По желанию можно добавить чайную ложку майонеза, чтобы масса была кремообразной.

5. Накрыть третьим листом лаваша и на него выложить нарезанные кубиками яйца, смешанные с луком или сметаной.

7. Все закрутить и отправить в холодильник на несколько часов.

8. Порционно порезать.

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