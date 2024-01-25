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Лаваш с куриным мясом, солеными огурцами и соусом: рецепт блюда для перекуса
Из лаваша можно готовить вкусные и быстрые закуски, а также полезные чипсы. Еще лаваш можно использовать для приготовления салатов.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с овощами, маринованными огурцами и кетчупом.
Ингредиенты:
- лаваш или тортилья
- запеченное/жареное куриное мясо
- помидор
- маринованный огурец
- натертый сыр
- кетчуп
- соус "Тартар"
Способ приготовления:
1. Разрежьте лаваш, смажьте кетчупом.
2. Выложите начинку.
3. Сверните, выложите на сковороду и обжарьте.
4. Разрежьте пополам.
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