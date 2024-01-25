Из лаваша можно готовить вкусные и быстрые закуски, а также полезные чипсы. Еще лаваш можно использовать для приготовления салатов.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с овощами, маринованными огурцами и кетчупом.

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Ингредиенты:

лаваш или тортилья

запеченное/жареное куриное мясо

помидор

маринованный огурец

натертый сыр

кетчуп

соус "Тартар"

Способ приготовления:

1. Разрежьте лаваш, смажьте кетчупом.

2. Выложите начинку.

3. Сверните, выложите на сковороду и обжарьте.

4. Разрежьте пополам.

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