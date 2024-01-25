Лаваш с куриным мясом, солеными огурцами и соусом: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Лаваш с куриным мясом, солеными огурцами и соусом: рецепт блюда для перекуса

Из лаваша можно готовить вкусные и быстрые закуски, а также полезные чипсы. Еще лаваш можно использовать для приготовления салатов.

Что приготовить из лаваша

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с овощами, маринованными огурцами и кетчупом.

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • лаваш или тортилья
  • запеченное/жареное куриное мясо
  • помидор
  • маринованный огурец
  • натертый сыр
  • кетчуп
  • соус "Тартар"

Способ приготовления:

1. Разрежьте лаваш, смажьте кетчупом.

Лаваш с кетчупом и майоннезом

2. Выложите начинку.

Начинка для закуски

3. Сверните, выложите на сковороду и обжарьте.

Приготовление закуски

4. Разрежьте пополам.

Готовая закуска

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