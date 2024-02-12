Лаваш с тунцем – это идеальное блюдо к завтраку, наполненное витаминами и имеющее невероятный вкус. Она легка в приготовлении, а также ее можно взять с собой в дорогу.

Рецептом лаваша с тунцем к завтраку в Instagram поделилась фудблогер с ником sni_danke. А еще, он содержит вкуснейший ингредиент – соус песто, что и придает ей невероятный итальянский вкус.

Ингредиенты

Тунец консервированный – 2 банка

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Соленый огурец – 1 шт

Зеленый лук или петрушка

Паприка

Майонез

Сыр твердый

Соус песто

Способ приготовления

1. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для начинки, кроме сыра.

2. Добавляем соль, перец, паприку и майонез по вкусу. Тщательно перемешиваем.

3. Разлагаем лаваш (его можно заменить на питу). А одну половину выкладываем начинку, сверху выкладываем слой сыра.

4. Накрываем второй половиной лаваша и обжариваем на сковороде на медленном огне под крышкой, пока сыр не растает.

5. Разрезаем лаваш пополам, образуя треугольники.

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