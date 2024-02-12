Лаваш с тунцем: завтрак, с итальянскими мотивами

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Лаваш с тунцем: завтрак, с итальянскими мотивами

Лаваш с тунцем – это идеальное блюдо к завтраку, наполненное витаминами и имеющее невероятный вкус. Она легка в приготовлении, а также ее можно взять с собой в дорогу.

Рецептом лаваша с тунцем к завтраку в Instagram поделилась фудблогер с ником sni_danke. А еще, он содержит вкуснейший ингредиент – соус песто, что и придает ей невероятный итальянский вкус.

Лаваш с тунцем: завтрак, с итальянскими мотивами

Ингредиенты

  • Тунец консервированный – 2 банка
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  • Соленый огурец – 1 шт
  • Зеленый лук или петрушка
  • Паприка
  • Майонез
  • Сыр твердый
  • Соус песто

Способ приготовления

1. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для начинки, кроме сыра.

Лаваш с тунцем: завтрак, с итальянскими мотивами

2. Добавляем соль, перец, паприку и майонез по вкусу. Тщательно перемешиваем.

Лаваш с тунцем: завтрак, с итальянскими мотивами

3. Разлагаем лаваш (его можно заменить на питу). А одну половину выкладываем начинку, сверху выкладываем слой сыра.

Лаваш с тунцем: завтрак, с итальянскими мотивами

4. Накрываем второй половиной лаваша и обжариваем на сковороде на медленном огне под крышкой, пока сыр не растает.

5. Разрезаем лаваш пополам, образуя треугольники.

Лаваш с тунцем: завтрак, с итальянскими мотивами

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