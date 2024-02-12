Лаваш с тунцем: завтрак, с итальянскими мотивами
Лаваш с тунцем – это идеальное блюдо к завтраку, наполненное витаминами и имеющее невероятный вкус. Она легка в приготовлении, а также ее можно взять с собой в дорогу.
Рецептом лаваша с тунцем к завтраку в Instagram поделилась фудблогер с ником sni_danke. А еще, он содержит вкуснейший ингредиент – соус песто, что и придает ей невероятный итальянский вкус.
Ингредиенты
- Тунец консервированный – 2 банка
- Соленый огурец – 1 шт
- Зеленый лук или петрушка
- Паприка
- Майонез
- Сыр твердый
- Соус песто
Способ приготовления
1. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для начинки, кроме сыра.
2. Добавляем соль, перец, паприку и майонез по вкусу. Тщательно перемешиваем.
3. Разлагаем лаваш (его можно заменить на питу). А одну половину выкладываем начинку, сверху выкладываем слой сыра.
4. Накрываем второй половиной лаваша и обжариваем на сковороде на медленном огне под крышкой, пока сыр не растает.
5. Разрезаем лаваш пополам, образуя треугольники.
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