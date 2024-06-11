Лазанья из кабачков и мясного фарша: рецепт легкого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Лазанья из кабачков и мясного фарша: рецепт легкого блюда

Из кабачков можно готовить не только оладьи, блины, салаты, а еще и закуски и лазанью. Еще их можно консервировать, тушить и делать пасту. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной лазаньи из кабачков, с мясным фаршем и твердым сыром. 

Рецепт лазаньи

Ингредиенты: 

  • 2 луковицы(200-250г)
  • 15-20г масла
  • 400г помидоров (или помидора в собственном соке)
  • соль, перец, копченая паприка
  • 220 г сыра (лучше моцарелла + твердый сыр)
  • 500-600г фарша (куриного или телячьего)
  • 3 зубчика чеснока
  • 750г кабачка

Способ приготовления: 

1. Нарежьте лук и чеснок, обжарьте на масле 3 минуты. Сюда же добавьте фарш, специи – соль, перец, копченую паприку. Перемешиваем и жарим еще 7 минут. 

Мясной фарш и лук

2. Добавьте либо томаты в собственном соке, либо перемолотые в пюре сочные помидоры Все вымешиваем и протушите еще 7 минут. 

Томатный соус

3. Натрите сыр, тонко нарежьте кабачки слайсами. 

Кабачки для блюда

4. Выложите в форму для выпечки – слой из кабачков, которые слегка солим, далее слой мяса, сыр, слой кабачков. Дальше кабачки, мясо и снова сыр.

Приготовление блюда

5. Выпекайте в духовке 45 минут при 180 С.

Готовое блюдо

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