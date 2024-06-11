Лазанья из кабачков и мясного фарша: рецепт легкого блюда
Из кабачков можно готовить не только оладьи, блины, салаты, а еще и закуски и лазанью. Еще их можно консервировать, тушить и делать пасту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной лазаньи из кабачков, с мясным фаршем и твердым сыром.
Ингредиенты:
- 2 луковицы(200-250г)
- 15-20г масла
- 400г помидоров (или помидора в собственном соке)
- соль, перец, копченая паприка
- 220 г сыра (лучше моцарелла + твердый сыр)
- 500-600г фарша (куриного или телячьего)
- 3 зубчика чеснока
- 750г кабачка
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук и чеснок, обжарьте на масле 3 минуты. Сюда же добавьте фарш, специи – соль, перец, копченую паприку. Перемешиваем и жарим еще 7 минут.
2. Добавьте либо томаты в собственном соке, либо перемолотые в пюре сочные помидоры Все вымешиваем и протушите еще 7 минут.
3. Натрите сыр, тонко нарежьте кабачки слайсами.
4. Выложите в форму для выпечки – слой из кабачков, которые слегка солим, далее слой мяса, сыр, слой кабачков. Дальше кабачки, мясо и снова сыр.
5. Выпекайте в духовке 45 минут при 180 С.
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