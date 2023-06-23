Лазанья из кабачков на перекус: как приготовить лучшее сезонное блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Лазанья из кабачков на перекус: как приготовить лучшее сезонное блюдо

В основе классической лазаньи – специальные листы из теста, фарш болоньезе и соус бешамель. Но в теплое время года можно использовать другую альтернативу и приготовить кабачковую лазанью. Она выходит как запеканка – очень сочная и вкусная.

В одном из кулинарных блогов (alin_withkitchen) в Instagram был опубликован рецепт лазаньи из кабачков.

Рецепт лазаньи из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки – 1 кг
  • фарш любой (в рецепте свинина) – 700-800 г
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • томатная паста – 70-100 г
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  • греческий йогурт 10% – 350 г
  • яйца – 2 шт
  • моцарелла – 200 г
  • соль и специи (в рецепте перец, сушеный базилик, сушеный чеснок, мускатный орех, тимьян, паприка)

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на терке, лук измельчить. Обжарить сначала лук до золотистости, затем добавить морковь и жарить все 1 минуту.

2. Добавить фарш и жарить до готовности.

Фарш для лазаньи

3. Добавить томатную пасту, соль и специи. Перемешать и выключить огонь.

4. Моцареллу натереть на терке.

Что приготовить из кабачков

5. Для соуса смешать йогурт и яйца, добавить соль, перец и мускатный орех.

6. Кабачки порезать слайсами.

Кабачковая лазанья

7. В форму выложить ингредиенты следующим образом: кабачки, фарш, кабачки, соус, фарш, кабачки, соус, фарш, кабачки и соус. Сверху посыпать все сыром. Накрыть фольгой и запекать при температуре 180 градусов 50-60 минут. Но за 15 минут до готовности нужно снять фольгу, чтобы сверху образовалась золотистая корочка. Приятного аппетита!

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