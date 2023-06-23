Лазанья из кабачков на перекус: как приготовить лучшее сезонное блюдо
В основе классической лазаньи – специальные листы из теста, фарш болоньезе и соус бешамель. Но в теплое время года можно использовать другую альтернативу и приготовить кабачковую лазанью. Она выходит как запеканка – очень сочная и вкусная.
В одном из кулинарных блогов (alin_withkitchen) в Instagram был опубликован рецепт лазаньи из кабачков.
Ингредиенты:
- кабачки – 1 кг
- фарш любой (в рецепте свинина) – 700-800 г
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- томатная паста – 70-100 г
- греческий йогурт 10% – 350 г
- яйца – 2 шт
- моцарелла – 200 г
- соль и специи (в рецепте перец, сушеный базилик, сушеный чеснок, мускатный орех, тимьян, паприка)
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на терке, лук измельчить. Обжарить сначала лук до золотистости, затем добавить морковь и жарить все 1 минуту.
2. Добавить фарш и жарить до готовности.
3. Добавить томатную пасту, соль и специи. Перемешать и выключить огонь.
4. Моцареллу натереть на терке.
5. Для соуса смешать йогурт и яйца, добавить соль, перец и мускатный орех.
6. Кабачки порезать слайсами.
7. В форму выложить ингредиенты следующим образом: кабачки, фарш, кабачки, соус, фарш, кабачки, соус, фарш, кабачки и соус. Сверху посыпать все сыром. Накрыть фольгой и запекать при температуре 180 градусов 50-60 минут. Но за 15 минут до готовности нужно снять фольгу, чтобы сверху образовалась золотистая корочка. Приятного аппетита!
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