Лазанья из кабачков

Кабачки могут быть основой не только для блинов и оладий, но еще из них получится очень вкусный салат, рагу и даже лазанья.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной лазаньи из кабачков, с мясным фаршем и сыром.

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Ингредиенты:

2 луковицы (200-250г)

15-20 г масла

400 г помидоров (или помидора в собственном соке)

соль, перец, копченая паприка

220 г сыра (лучше моцарелла + твердый сыр)

500-600 г фарша (куриного или телячьего)

3 зуб. чеснока

750 г кабачка

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук и чеснок, обжарьте на масле 3 минуты. Далее добавьте фарш, специи, все перемешайте и жарьте 7 минут. Добавьте или томаты в собственном соку, или перемолотые в пюре сочные помидоры Все вымешайте и протушите еще 7 минут.

2. Тонко нарежьте кабачки.

3. Выложите в форму для выпечки – слой из кабачков, далее слой мяса, слой сыра, слой кабачков.

Дальше кабачки, мясо и снова сыр и запекайте в духовке, при 180С на 45 минут.

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