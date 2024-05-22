Лазанья из кабачков: рецепт легкого и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Лазанья из кабачков: рецепт легкого и бюджетного блюда

Кабачки могут быть основой не только для блинов и оладий, но еще из них получится очень вкусный салат, рагу и даже лазанья. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной лазаньи из кабачков, с мясным фаршем и сыром. 

Лазанья из кабачков
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Ингредиенты

  • 2 луковицы (200-250г)
  • 15-20 г масла
  • 400 г помидоров (или помидора в собственном соке)
  • соль, перец, копченая паприка
  • 220 г сыра (лучше моцарелла + твердый сыр)
  • 500-600 г фарша (куриного или телячьего)
  • 3 зуб. чеснока
  • 750 г кабачка

Способ приготовления: 

1. Нарежьте лук и чеснок, обжарьте на масле 3 минуты. Далее добавьте фарш, специи,  все перемешайте и жарьте 7 минут. Добавьте или томаты в собственном соку, или перемолотые в пюре сочные помидоры Все вымешайте и протушите еще 7 минут. 

Мясной фарш

2. Тонко нарежьте кабачки. 

Кабачки для блюда

3. Выложите в форму для выпечки – слой из кабачков, далее слой мяса, слой сыра, слой кабачков.

Сколько готовить лазанью

Дальше кабачки, мясо и снова сыр и запекайте в духовке, при 180С на 45 минут. 

Готовая лазанья

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