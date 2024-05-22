Лазанья из кабачков: рецепт легкого и бюджетного блюда
Кабачки могут быть основой не только для блинов и оладий, но еще из них получится очень вкусный салат, рагу и даже лазанья.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной лазаньи из кабачков, с мясным фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- 2 луковицы (200-250г)
- 15-20 г масла
- 400 г помидоров (или помидора в собственном соке)
- соль, перец, копченая паприка
- 220 г сыра (лучше моцарелла + твердый сыр)
- 500-600 г фарша (куриного или телячьего)
- 3 зуб. чеснока
- 750 г кабачка
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук и чеснок, обжарьте на масле 3 минуты. Далее добавьте фарш, специи, все перемешайте и жарьте 7 минут. Добавьте или томаты в собственном соку, или перемолотые в пюре сочные помидоры Все вымешайте и протушите еще 7 минут.
2. Тонко нарежьте кабачки.
3. Выложите в форму для выпечки – слой из кабачков, далее слой мяса, слой сыра, слой кабачков.
Дальше кабачки, мясо и снова сыр и запекайте в духовке, при 180С на 45 минут.
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