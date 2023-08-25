Лазанья с баклажанами: как приготовить вкусную и сочную запеканку

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Лазанья с баклажанами: как приготовить вкусную и сочную запеканку

В основе классической лазаньи – специальные листы из теста, фарш болоньезе и соус бешамель. Но в теплое время года можно использовать другую альтернативу и приготовить лазанью из баклажанов. Она выходит как запеканка – очень сочная и вкусная.

В одном из кулинарных блогов (alin_withkitchen) в Instagram был опубликован рецепт лазаньи из баклажанов.

Рецепт лазаньи из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажаны – 4 шт
  • листы для лазаньи – 250 г
  • сыр пармезан и моцарелла – 50 г/100 г

Для соуса бешамель:

  • сливочное масло – 60 г
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  • мука – 2 ст. л.
  • мускатный орех
  • молоко – 500 мл
  • соль

Способ приготовления:

1. Сначала нарезать баклажаны слайсами, посолить и оставить в таком виде на 10 минут.

2. После этого нужно пожарить баклажаны на сухой сковороде до готовности.

Лазанья из баклажанов

3. Для приготовления бешамели нужно растопить сливочное масло, добавить к нему муку и мускатный орех, перемешать.

4. Постепенно налить молоко, помешивая и добавить соль. Готовить до загустения.

5. На этом этапе можно формировать лазанью. Сначала смазать дно формы соусом, выложить листья для лазаньи, баклажаны, натертый сыр и соус. Таким образом, выложить все ингредиенты, пока не закончатся. В то же время, последний слой должен быть соус и слой твердого сыра.

Лазанья в домашних условиях

6. Накрыть будущую лазанью фольгой и выпекать в духовке при температуре 190-200 градусов 40 минут. Однако за 5 минут до окончания приготовления следует снять фольгу, чтобы подрумянилась корочка.

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