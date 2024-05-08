Лазанья с курицей всего за несколько минут: быстрый рецепт для всей семьи

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Лазанья с курицей всего за несколько минут: быстрый рецепт для всей семьи

Лазанья – это очень вкусное и питательное блюдо, на приготовление которого нужно потратить достаточно много времени и усилий. Но почему бы не простить этот рецепт до невероятности и приготовить лазанью из курицы всего за несколько минут?

Наверное, именно так подумала фудблогер Юлия Гончарова. В своем Instagram она предложила быстрый рецепт приготовления лазаньи, блюдо по которому получится не менее вкусным, чем оригинал.

Лазанья с курицей всего за несколько минут: быстрый рецепт для всей семьи

Ингредиенты для лазаньи

  • Листья для лазаньи – 8-10 шт
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  • Сыр Моцарелла – 300 гр
  • Сыр Пармезан – 100 гр

Ингредиенты для соуса "Болоньезе"

  • Куриное филе – 1 кг
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Лук – 2 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Чеснок – 2 зуб
  • Томатная паста – 3 ст.л.
  • Томатный сок – 200 мл
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Соль
  • Перец черный
  • Итальянские травы
  • Паприка

Ингредиенты для соуса "Бешамель"

  • Масло сливочное 73% – 60 гр
  • Мука пшеничная – 2,5 ст.л.
  • Молоко 3,2% – 500 мл
  • Соль
  • Перец
  • Мускатный орех

Способ приготовления

1.Лук, чеснок и морковь обжариваем на сковороде с маслом в течение 2-3 минут.

2.Добавляем мелко порезанную курятину и тушим.

3. Добавляем томатную пасту, томатный сок, сахар, соль и специи. Накрываем крышкой и тушим в течение 20 минут.

Лазанья с курицей всего за несколько минут: быстрый рецепт для всей семьи

4. Готовим соус "Бешамель". Растапливаем сливочное масло, добавляем муку и постоянно помешиваем.

5. Вводим постепенно молоко, добавляем соль, мускатный орех, перец и соус доводим до загущения.

Лазанья с курицей всего за несколько минут: быстрый рецепт для всей семьи

6. Натираем моцареллу, пармезан и можем собирать лазанью.

7. Первым слоем выкладываем курицу в томате, далее поливаем белым соусом, посыпаем моцареллой, а сверху выкладываем несколько листьев лазаньи.

Лазанья с курицей всего за несколько минут: быстрый рецепт для всей семьи

8. Последний слой присыпаем пармезаном. Накрываем фольгой и отправляем в духовку на 25 мин при 180 градусах.

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