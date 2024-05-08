Лазанья – это очень вкусное и питательное блюдо, на приготовление которого нужно потратить достаточно много времени и усилий. Но почему бы не простить этот рецепт до невероятности и приготовить лазанью из курицы всего за несколько минут?

Наверное, именно так подумала фудблогер Юлия Гончарова. В своем Instagram она предложила быстрый рецепт приготовления лазаньи, блюдо по которому получится не менее вкусным, чем оригинал.

Ингредиенты для лазаньи

Листья для лазаньи – 8-10 шт

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Сыр Моцарелла – 300 гр

Сыр Пармезан – 100 гр

Ингредиенты для соуса "Болоньезе"

Куриное филе – 1 кг

Масло растительное – 2 ст.л.

Лук – 2 шт

Морковь – 1 шт

Чеснок – 2 зуб

Томатная паста – 3 ст.л.

Томатный сок – 200 мл

Сахар – 3 ст.л.

Соль

Перец черный

Итальянские травы

Паприка

Ингредиенты для соуса "Бешамель"

Масло сливочное 73% – 60 гр

Мука пшеничная – 2,5 ст.л.

Молоко 3,2% – 500 мл

Соль

Перец

Мускатный орех

Способ приготовления

1.Лук, чеснок и морковь обжариваем на сковороде с маслом в течение 2-3 минут.

2.Добавляем мелко порезанную курятину и тушим.

3. Добавляем томатную пасту, томатный сок, сахар, соль и специи. Накрываем крышкой и тушим в течение 20 минут.

4. Готовим соус "Бешамель". Растапливаем сливочное масло, добавляем муку и постоянно помешиваем.

5. Вводим постепенно молоко, добавляем соль, мускатный орех, перец и соус доводим до загущения.

6. Натираем моцареллу, пармезан и можем собирать лазанью.

7. Первым слоем выкладываем курицу в томате, далее поливаем белым соусом, посыпаем моцареллой, а сверху выкладываем несколько листьев лазаньи.

8. Последний слой присыпаем пармезаном. Накрываем фольгой и отправляем в духовку на 25 мин при 180 градусах.

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