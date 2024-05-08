Лазанья с курицей всего за несколько минут: быстрый рецепт для всей семьи
Лазанья – это очень вкусное и питательное блюдо, на приготовление которого нужно потратить достаточно много времени и усилий. Но почему бы не простить этот рецепт до невероятности и приготовить лазанью из курицы всего за несколько минут?
Наверное, именно так подумала фудблогер Юлия Гончарова. В своем Instagram она предложила быстрый рецепт приготовления лазаньи, блюдо по которому получится не менее вкусным, чем оригинал.
Ингредиенты для лазаньи
- Листья для лазаньи – 8-10 шт
- Сыр Моцарелла – 300 гр
- Сыр Пармезан – 100 гр
Ингредиенты для соуса "Болоньезе"
- Куриное филе – 1 кг
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Лук – 2 шт
- Морковь – 1 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Томатная паста – 3 ст.л.
- Томатный сок – 200 мл
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль
- Перец черный
- Итальянские травы
- Паприка
Ингредиенты для соуса "Бешамель"
- Масло сливочное 73% – 60 гр
- Мука пшеничная – 2,5 ст.л.
- Молоко 3,2% – 500 мл
- Соль
- Перец
- Мускатный орех
Способ приготовления
1.Лук, чеснок и морковь обжариваем на сковороде с маслом в течение 2-3 минут.
2.Добавляем мелко порезанную курятину и тушим.
3. Добавляем томатную пасту, томатный сок, сахар, соль и специи. Накрываем крышкой и тушим в течение 20 минут.
4. Готовим соус "Бешамель". Растапливаем сливочное масло, добавляем муку и постоянно помешиваем.
5. Вводим постепенно молоко, добавляем соль, мускатный орех, перец и соус доводим до загущения.
6. Натираем моцареллу, пармезан и можем собирать лазанью.
7. Первым слоем выкладываем курицу в томате, далее поливаем белым соусом, посыпаем моцареллой, а сверху выкладываем несколько листьев лазаньи.
8. Последний слой присыпаем пармезаном. Накрываем фольгой и отправляем в духовку на 25 мин при 180 градусах.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты приготовления лазаньи: