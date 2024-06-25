Лечко с перцем: как просто законсервировать овощи на зиму
Лечо – это классическое блюдо венгерской кухни, которое давно приобрело популярность в странах Европы. Хотя это блюдо и не имеет точной рецептуры, оно всегда получается очень вкусным и ароматным. Лечо можно подавать в качестве закуски, подливки к гарниру или даже в теплом виде как самостоятельное блюдо.
Как приготовить лечо так, чтобы оно точно понравилось всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником jane foodbloger. По ее словам, это максимально простой вариант консервации, когда хочется чего-нибудь действительно вкусного.
Ингредиенты
- Перец болгарский – 3 кг
- Помидоры – 1,8 кг
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 1/2 шт
- Сахар – 1 стакан
- Соль – 1 ст.л. с горкой
- Лавровый лист – 5-6 шт
- Душистый перец – 10 шт
- Черный перец – 30 шт
- Масло растительное – 1/2 стакана
- Уксус 9% – 1,5 стакана
- Майоран
Способ приготовления
1.Перец помыть, разрезать вдоль пополам, очистить от семян и каждую половинку разрезать еще пополам или на 3 части.
2. Помидоры промыть, пропустить через мясорубку или измельчить в блендере вместе с луком и чесноком.
3. В котел или кастрюлю с толстым дном, налить масло. Подогреть. Вылить помидоры, вскипятить, добавить специи и затем высыпать перец. Тушить помешивая в течение 35-40 минут после закипания.
4. Добавить уксус и приправы по вкусу. Идеально подойдет майоран.
5. Снять с огня и закатать в стерилизованные банки. Банки перевернуть и обернуть полотенцем до полного охлаждения.
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