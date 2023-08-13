Лечко с рисом на зиму: вариант очень простой закуски
Лечко на зиму – это вкусная овощная закуска, которую можно есть вместо салатов. Очень вкусно есть с мясом, рыбой и разнообразными кашами. Выходит очень сытно, если добавить рис.
Идея приготовления лечо с рисом опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Здесь много сезонных овощей, а также уксус, чтобы закуска лучше хранилась.
Ингредиенты:
- помидоры – 3 кг
- лук – 1 кг
- морковь – 1 кг
- болгарский перец – 1 кг
- рис пропаренный сырой – 1 стакан
- сахар – 1 стакан
- соль – 3 ст. л.
- масло – 400 г.
- уксус – 100 мл.
- перец горошком – по желанию
Способ приготовления:
1. Измельчить на мясорубке помидоры (можно сбить в блендере).
2. Лук порезать кольцами.
3. Морковь натереть на большой терке.
4. Перец порезать по желанию.
5. Все смешать помимо уксуса и варить 1 час от момента закипания.
6. В конце добавить уксус.
7. Вскипятить, разложить в стерилизованные банки, стерилизовать: 0,5 л банки – 5 минут, 1 л – 10 минут.
8. Перевернуть и накрыть одеялом до полного охлаждения.
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