Лечко на зиму – это вкусная овощная закуска, которую можно есть вместо салатов. Очень вкусно есть с мясом, рыбой и разнообразными кашами. Выходит очень сытно, если добавить рис.

Идея приготовления лечо с рисом опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Здесь много сезонных овощей, а также уксус, чтобы закуска лучше хранилась.

Ингредиенты:

помидоры – 3 кг

лук – 1 кг

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морковь – 1 кг

болгарский перец – 1 кг

рис пропаренный сырой – 1 стакан

сахар – 1 стакан

соль – 3 ст. л.

масло – 400 г.

уксус – 100 мл.

перец горошком – по желанию

Способ приготовления:

1. Измельчить на мясорубке помидоры (можно сбить в блендере).

2. Лук порезать кольцами.

3. Морковь натереть на большой терке.

4. Перец порезать по желанию.

5. Все смешать помимо уксуса и варить 1 час от момента закипания.

6. В конце добавить уксус.

7. Вскипятить, разложить в стерилизованные банки, стерилизовать: 0,5 л банки – 5 минут, 1 л – 10 минут.

8. Перевернуть и накрыть одеялом до полного охлаждения.

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