Лечко с рисом на зиму: вариант очень простой закуски

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
21
Лечко с рисом на зиму: вариант очень простой закуски

Лечко на зиму – это вкусная овощная закуска, которую можно есть вместо салатов. Очень вкусно есть с мясом, рыбой и разнообразными кашами. Выходит очень сытно, если добавить рис.

Идея приготовления лечо с рисом опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Здесь много сезонных овощей, а также уксус, чтобы закуска лучше хранилась.

Лечко с рисом на зиму: вариант очень простой закуски

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 кг
  • лук – 1 кг
Видео дня
  • морковь – 1 кг
  • болгарский перец – 1 кг
  • рис пропаренный сырой – 1 стакан
  • сахар – 1 стакан
  • соль – 3 ст. л.
  • масло – 400 г.
  • уксус – 100 мл.
  • перец горошком – по желанию

Способ приготовления:

Лечко с рисом на зиму: вариант очень простой закуски

1. Измельчить на мясорубке помидоры (можно сбить в блендере).

2. Лук порезать кольцами.

Лечко с рисом на зиму: вариант очень простой закуски

3. Морковь натереть на большой терке.

4. Перец порезать по желанию.

 

5. Все смешать помимо уксуса и варить 1 час от момента закипания.

Лечко с рисом на зиму: вариант очень простой закуски

6. В конце добавить уксус.

7. Вскипятить, разложить в стерилизованные банки, стерилизовать: 0,5 л банки – 5 минут, 1 л – 10 минут.

Лечко с рисом на зиму: вариант очень простой закуски

8. Перевернуть и накрыть одеялом до полного охлаждения.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты