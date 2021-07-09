Лечо на зиму: 5 рецептов с потрясающим вкусом и ярким ароматом
Лето – самое лучше время для зимних заготовок, ведь сейчас так много овощей, ягод и полезных фруктов, чтобы вдоволь их есть свежими и еще замариновать, сварить вкусные джеми, компоты и варенья на зиму.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 5 рецептами вкуснейшего лечо на зиму с баклажанами, кабачками, морковью и даже огурцами.
1. Классический лечо с перцем и томатами
Ингредиенты:
болгарский перец – 3 кг
помидоры – 2 кг
растительное масло – 100 мл
уксус – 2 ст. л.
соль – 2 ст. л.
сахар – 100 г
Способ приготовления:
Перец помойте и тщательно удалите семечки, порежьте длинными полосками.
Помидоры помойте и пропустите через мясорубку, перелейте в большую кастрюлю, выложите перец, добавьте соль, сахар и растительное масло. Все тщательно перемешайте и варите 30 минут на среднем огне.
В самом конце добавьте уксус, перемешайте и горячим разлейте по банках.
Переверните вверх дном, накройте теплой тканью, дайте полностью остыть и переставьте в темное, прохладное место.
2. Лечо с кабачками
Ингредиенты:
болгарский перец – 1 кг
кабачки (лучше молодые) – 1 кг
помидоры – 2 кг
растительное масло – 200 мл
сахар – 100 г
чеснок – 3 зуб.
яблочный уксус – 10 мл
соль – 2 ст. л
Способ приготовления:
Кабачки нарежьте кубиками или кружочками.
Помидоры порежьте и сделайте из них пюре при помощи блендера или мясорубки, перелейте в кастрюлю и доведите до кипения.
Добавьте кабачки, накройте крышкой и варите до кипения.
Туда добавьте соль, сахар, масло и варите еще 15 минут, в самом конце добавьте измельченный чеснок и уксус.
Горячим разлейте лечо по банках и законсервируйте.
3. Лечо с баклажанами
Ингредиенты:
помидоры – 2 кг
баклажаны – 1 кг
болгарский перец – 1 кг
растительное масло – 50 мл
сахар – 50 г
соль – 1-2 ст. л.
уксус – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Помидоры помойте, порежьте и сделайте из них пюре.
Влейте его в кастрюлю, добавьте сахар, соль, уксус и масло, доведите смесь до кипения.
Баклажаны порежьте кружочками, бросьте в кипящее томатное пюре, перемешайте и доведите до кипения.
После – варите еще 15 минут.
Разлейте горячее лкчо и законсервируйте.
4. Лечо с морковью и луком
Ингредиенты:
помидоры – 2 кг
морковь – 500 г
болгарский перец – 1 кг
лук – 300 г
сахар – 100 г
соль – 1 ст. л.
уксус – 1 ст. л.
растительное масло – 150 мл
Способ приготовления:
Помойте и порежьте помидоры, сделайте из них пюре.
Перелейте в кастрюлю и добавьте масло, сахар, соль и уксус, доведите до кипения.
Натрите морковь, добавьте в пюре, варите 10 минут.
Порежьте кольцами лук, перец и добавьте в кастрюлю, варите еще 20 минут.
Готовое лечо разлейте по банках и законсервируйте.
5. Лечо с огурцами
Ингредиенты:
огурцы – 2 кг
помидоры – 1 кг
болгарский перец – 1 кг
чеснок – 3 зуб.
сахар – 100 г
растительное масло – 100 мл
яблочный уксус – 100 мл
соль – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Помидоры взбейте в пюре, проварите до кипения.
Порежьте перец и добавьте в кипящее пюре вместе с солью, сахаром и измельченным чесноком. Доведите до кипения и варите еще 15 минут.
Огурцы нарежьте кружочками, добавьте в кастрюлю вместе с уксусом, доведите дор кипения и варите еще посл еще 15 минут.
Законсервируйте лечо горячим.
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