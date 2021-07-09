Лечо на зиму: 5 рецептов с потрясающим вкусом и ярким ароматом

Лето – самое лучше время для зимних заготовок, ведь сейчас так много овощей, ягод и полезных фруктов, чтобы вдоволь их есть свежими и еще замариновать, сварить вкусные джеми, компоты и варенья на зиму.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 5 рецептами вкуснейшего лечо на зиму с баклажанами, кабачками, морковью и даже огурцами.

1. Классический лечо с перцем и томатами

Ингредиенты:

болгарский перец – 3 кг

помидоры – 2 кг

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растительное масло – 100 мл

уксус – 2 ст. л.

соль – 2 ст. л.

сахар – 100 г

Способ приготовления:

Перец помойте и тщательно удалите семечки, порежьте длинными полосками. Помидоры помойте и пропустите через мясорубку, перелейте в большую кастрюлю, выложите перец, добавьте соль, сахар и растительное масло. Все тщательно перемешайте и варите 30 минут на среднем огне. В самом конце добавьте уксус, перемешайте и горячим разлейте по банках. Переверните вверх дном, накройте теплой тканью, дайте полностью остыть и переставьте в темное, прохладное место.

2. Лечо с кабачками

Ингредиенты:

болгарский перец – 1 кг

кабачки (лучше молодые) – 1 кг

помидоры – 2 кг

растительное масло – 200 мл

сахар – 100 г

чеснок – 3 зуб.

яблочный уксус – 10 мл

соль – 2 ст. л

Способ приготовления:

Кабачки нарежьте кубиками или кружочками. Помидоры порежьте и сделайте из них пюре при помощи блендера или мясорубки, перелейте в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте кабачки, накройте крышкой и варите до кипения. Туда добавьте соль, сахар, масло и варите еще 15 минут, в самом конце добавьте измельченный чеснок и уксус. Горячим разлейте лечо по банках и законсервируйте.

3. Лечо с баклажанами

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг

баклажаны – 1 кг

болгарский перец – 1 кг

растительное масло – 50 мл

сахар – 50 г

соль – 1-2 ст. л.

уксус – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Помидоры помойте, порежьте и сделайте из них пюре. Влейте его в кастрюлю, добавьте сахар, соль, уксус и масло, доведите смесь до кипения. Баклажаны порежьте кружочками, бросьте в кипящее томатное пюре, перемешайте и доведите до кипения. После – варите еще 15 минут. Разлейте горячее лкчо и законсервируйте.

4. Лечо с морковью и луком

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг

морковь – 500 г

болгарский перец – 1 кг

лук – 300 г

сахар – 100 г

соль – 1 ст. л.

уксус – 1 ст. л.

растительное масло – 150 мл

Способ приготовления:

Помойте и порежьте помидоры, сделайте из них пюре. Перелейте в кастрюлю и добавьте масло, сахар, соль и уксус, доведите до кипения. Натрите морковь, добавьте в пюре, варите 10 минут. Порежьте кольцами лук, перец и добавьте в кастрюлю, варите еще 20 минут. Готовое лечо разлейте по банках и законсервируйте.

5. Лечо с огурцами

Ингредиенты:

огурцы – 2 кг

помидоры – 1 кг

болгарский перец – 1 кг

чеснок – 3 зуб.

сахар – 100 г

растительное масло – 100 мл

яблочный уксус – 100 мл

соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Помидоры взбейте в пюре, проварите до кипения. Порежьте перец и добавьте в кипящее пюре вместе с солью, сахаром и измельченным чесноком. Доведите до кипения и варите еще 15 минут. Огурцы нарежьте кружочками, добавьте в кастрюлю вместе с уксусом, доведите дор кипения и варите еще посл еще 15 минут. Законсервируйте лечо горячим.

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