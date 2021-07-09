Лечо на зиму: 5 рецептов с потрясающим вкусом и ярким ароматом

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Помидоры и перец для лечо

Лето – самое лучше время для зимних заготовок, ведь сейчас так много овощей, ягод и полезных фруктов, чтобы вдоволь их есть свежими и еще замариновать, сварить вкусные джеми, компоты и варенья на зиму.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 5 рецептами вкуснейшего лечо на зиму с баклажанами, кабачками, морковью и даже огурцами.

1. Классический лечо с перцем и томатами

Некоторым людям не рекомендуется употреблять помидоры

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 3 кг

  • помидоры – 2 кг

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  • растительное масло – 100 мл

  • уксус – 2 ст. л.

  • соль – 2 ст. л.

  • сахар – 100 г

Способ приготовления:

  1. Перец помойте и тщательно удалите семечки, порежьте длинными полосками.

  2. Помидоры помойте и пропустите через мясорубку, перелейте в большую кастрюлю, выложите перец, добавьте соль, сахар и растительное масло. Все тщательно перемешайте и варите 30 минут на среднем огне.

  3. В самом конце добавьте уксус, перемешайте и горячим разлейте по банках.

  4. Переверните вверх дном, накройте теплой тканью, дайте полностью остыть и переставьте в темное, прохладное место.

2. Лечо с кабачками

Кабачки могут быть очень вкусными в лечо

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 1 кг

  • кабачки (лучше молодые) – 1 кг

  • помидоры – 2 кг

  • растительное масло – 200 мл

  • сахар – 100 г

  • чеснок – 3 зуб.

  • яблочный уксус – 10 мл

  • соль – 2 ст. л

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарежьте кубиками или кружочками.

  2. Помидоры порежьте и сделайте из них пюре при помощи блендера или мясорубки, перелейте в кастрюлю и доведите до кипения.

  3. Добавьте кабачки, накройте крышкой и варите до кипения.

  4. Туда добавьте соль, сахар, масло и варите еще 15 минут, в самом конце добавьте измельченный чеснок и уксус.

  5. Горячим разлейте лечо по банках и законсервируйте.

3. Лечо с баклажанами

С баклажанами лечо также будет очень вкусным

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 кг

  • баклажаны – 1 кг

  • болгарский перец – 1 кг

  • растительное масло – 50 мл

  • сахар – 50 г

  • соль – 1-2 ст. л.

  • уксус – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помидоры помойте, порежьте и сделайте из них пюре.

  2. Влейте его в кастрюлю, добавьте сахар, соль, уксус и масло, доведите смесь до кипения.

  3. Баклажаны порежьте кружочками, бросьте в кипящее томатное пюре, перемешайте и доведите до кипения.

  4. После – варите еще 15 минут.

  5. Разлейте горячее лкчо и законсервируйте.

4. Лечо с морковью и луком

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Ингредиенты:

  • помидоры – 2 кг

  • морковь – 500 г

  • болгарский перец – 1 кг

  • лук – 300 г

  • сахар – 100 г

  • соль – 1 ст. л.

  • уксус – 1 ст. л.

  • растительное масло – 150 мл

Способ приготовления:

  1. Помойте и порежьте помидоры, сделайте из них пюре.

  2. Перелейте в кастрюлю и добавьте масло, сахар, соль и уксус, доведите до кипения.

  3. Натрите морковь, добавьте в пюре, варите 10 минут.

  4. Порежьте кольцами лук, перец и добавьте в кастрюлю, варите еще 20 минут.

  5. Готовое лечо разлейте по банках и законсервируйте.

5. Лечо с огурцами

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Ингредиенты:

  • огурцы – 2 кг

  • помидоры – 1 кг

  • болгарский перец – 1 кг

  • чеснок – 3 зуб.

  • сахар – 100 г

  • растительное масло – 100 мл

  • яблочный уксус – 100 мл

  • соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помидоры взбейте в пюре, проварите до кипения.

  2. Порежьте перец и добавьте в кипящее пюре вместе с солью, сахаром и измельченным чесноком. Доведите до кипения и варите еще 15 минут.

  3. Огурцы нарежьте кружочками, добавьте в кастрюлю вместе с уксусом, доведите дор кипения и варите еще посл еще 15 минут.

  4. Законсервируйте лечо горячим.

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