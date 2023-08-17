Вкусная, пряная и очень простая в приготовлении зимняя закуска – это овощное лечо. Если вы любите острую пищу, тогда добавьте перец чили, специи, чеснок.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного лечо из баклажанов, перца, моркови и чеснока.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2,5 кг

Перец – 2,5 кг

Морковь – 250 г

Чеснок – 50 г

Раствор уксусной кислоты 9% – 50 г

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Соус томатный чили – 970 г

Подсолнечное масло – 75 г

Соль – 50 г

Сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Натрите морковь на среднюю терку. Баклажаны нарежьте кольцами, посолите и дайте постоять 10 минут, после смойте чистой водой соль и отожмите.

2. Перец нарежьте треугольниками и пробланшируйте 1 минуту в кипятке.

3. Смешайте соус томатный чили, с уксусом и растительным маслом, добавьте чеснок, соль и сахар и прокипятите 5 минут.

4. Залейте перец и баклажаны соусом и варите до полной готовности овощей, примерно 25-30 минут.

5. Переложите в стерилизованные банки, законсервируйте и переверните банки вверх дном.

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