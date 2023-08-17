Лечо по-одесски из баклажанов, перца и чеснока на зиму: рецепт от Татьяны Литвиновой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Рецепт лечо

Вкусная, пряная и очень простая в приготовлении зимняя закуска – это овощное лечо. Если вы любите острую пищу, тогда добавьте перец чили, специи, чеснок. 

Домашнее лечо на зиму

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного лечо из баклажанов, перца, моркови и чеснока. 

Ингредиенты: 

  • Баклажаны – 2,5 кг
  • Перец – 2,5 кг
  • Морковь – 250 г
  • Чеснок – 50 г
  • Раствор уксусной кислоты 9% – 50 г
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  • Соус томатный чили – 970 г
  • Подсолнечное масло – 75 г
  • Соль – 50 г
  • Сахар – 50 г

Способ приготовления: 

1. Натрите морковь на среднюю терку. Баклажаны нарежьте кольцами, посолите и дайте постоять 10 минут, после смойте чистой водой соль и отожмите.

Баклажаны для приготовления лечо

2. Перец нарежьте треугольниками и пробланшируйте 1 минуту в кипятке.

Сладкий перец

3. Смешайте соус томатный чили, с уксусом и растительным маслом, добавьте чеснок, соль и сахар и прокипятите 5 минут.

Соус для блюда

4. Залейте перец и баклажаны соусом и варите до полной готовности овощей, примерно 25-30 минут. 

5. Переложите в стерилизованные банки, законсервируйте и переверните банки вверх дном. 

Лечо на зиму

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