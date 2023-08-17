Лечо по-одесски из баклажанов, перца и чеснока на зиму: рецепт от Татьяны Литвиновой
Вкусная, пряная и очень простая в приготовлении зимняя закуска – это овощное лечо. Если вы любите острую пищу, тогда добавьте перец чили, специи, чеснок.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного лечо из баклажанов, перца, моркови и чеснока.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2,5 кг
- Перец – 2,5 кг
- Морковь – 250 г
- Чеснок – 50 г
- Раствор уксусной кислоты 9% – 50 г
- Соус томатный чили – 970 г
- Подсолнечное масло – 75 г
- Соль – 50 г
- Сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. Натрите морковь на среднюю терку. Баклажаны нарежьте кольцами, посолите и дайте постоять 10 минут, после смойте чистой водой соль и отожмите.
2. Перец нарежьте треугольниками и пробланшируйте 1 минуту в кипятке.
3. Смешайте соус томатный чили, с уксусом и растительным маслом, добавьте чеснок, соль и сахар и прокипятите 5 минут.
4. Залейте перец и баклажаны соусом и варите до полной готовности овощей, примерно 25-30 минут.
5. Переложите в стерилизованные банки, законсервируйте и переверните банки вверх дном.
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