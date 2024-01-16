Десятки тысяч человек каждый год приезжают в Карпаты. Кто-то для того, чтобы покататься на лыжах или заняться какими-то другими зимними видами спорта. Кто-то для того, чтобы летом подняться на высшую точку Украины или с других вершин карпатских гор.

Но, приехав в Карпаты все эти люди имеют еще одну общую цель. Речь идет о дегустации легендарной карпатской юшки, которая, оказывается, является любимым блюдом мольфаров. А благодаря фудблогеру с ником aleshnya, теперь можно наслаждаться этим блюдом у себя дома. Именно она в Instagram опубликовала рецепт карпатской грибной ухи.

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Ингредиенты

Сушеные грибы – 40 гр

Вода – 2 л

Мука – 1 ст.л.

Лук – ½ шт

Морковь – 1 шт

Сливки или сметана – 50 гр

Сливочное масло – 30 гр

Способ приготовления

1. Грибы заливаем водой и оставляем на 15 минут.

2. Не изменяя воду, ставим грибы на огонь и варим в течение 1 часа.

3. Мелко нарезаем лук, морковь натираем на терке и обжариваем овощи на половине сливочного масла.

4. На другой сковороде растапливаем вторую половину сливочного масла, добавляем сметану или сливки, а также муку.

5. Добавляем в смесь немного грибного бульона и перемешиваем до полной однородности. Продолжаем добавлять бульон до тех пор, пока на сковороде не окажется ½ от его объема в кастрюле.

6. Получившуюся смесь выливаем в бульон, добавляем овощи, соль и перец. Доводим до кипения и подаем на стол.

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