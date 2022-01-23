Легендарное 'Хрущевское' тесто из СССР: в чем секрет

Популярность такого теста очень легко объяснить: оно очень легко готовится, быстро вымешивается и не прилипает к рукам. К тому же тесто не требовательное, потому что его можно поставить подниматься как в холодильник, так и просто при комнатной температуре. В любом случае тесто получается очень пористым и воздушным, а выпечка высокой и мягкой.

Поговаривают, что изделия на основе такого теста в свое время очень любил известный советский деятель Никита Хрущев. В честь него, кстати, тесто и получило свое название.

Рецепт "Хрущевского" теста опубликован в кулинарном блоге zakatki.nazimu в Instagram.

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Ингредиенты:

мука – 650 г

сливочное масло\маргарин – 200 г

яйца – 2 шт

сахар – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

молоко теплое – 250 мл

сухие дрожжи – 11 г

Начинка:

тушеная капуста – 500 г

отварные яйца – 5 шт

Способ приготовления:

1. Смешать теплое молоко, дрожжи, соль, сахар, растопленное сливочное масло. Перемешать.

2. Постепенно добавить тесто и замесить не прилипающее к рукам тесто. Поставить в теплое место. Через 40 минут оно начинает увеличиваться в объеме.

3. Полученное тесто разделить на две части.

4. На одну выложить измельченную начинку. Накрыть второй частью, закрепив бока.

5. Смазать желтком. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.

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