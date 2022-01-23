Легендарное "Хрущевское" тесто из СССР: в чем секрет
Популярность такого теста очень легко объяснить: оно очень легко готовится, быстро вымешивается и не прилипает к рукам. К тому же тесто не требовательное, потому что его можно поставить подниматься как в холодильник, так и просто при комнатной температуре. В любом случае тесто получается очень пористым и воздушным, а выпечка высокой и мягкой.
Поговаривают, что изделия на основе такого теста в свое время очень любил известный советский деятель Никита Хрущев. В честь него, кстати, тесто и получило свое название.
Рецепт "Хрущевского" теста опубликован в кулинарном блоге zakatki.nazimu в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 650 г
сливочное масло\маргарин – 200 г
яйца – 2 шт
сахар – 1 ст. л.
соль – 1 ч. л.
молоко теплое – 250 мл
сухие дрожжи – 11 г
Начинка:
тушеная капуста – 500 г
отварные яйца – 5 шт
Способ приготовления:
1. Смешать теплое молоко, дрожжи, соль, сахар, растопленное сливочное масло. Перемешать.
2. Постепенно добавить тесто и замесить не прилипающее к рукам тесто. Поставить в теплое место. Через 40 минут оно начинает увеличиваться в объеме.
3. Полученное тесто разделить на две части.
4. На одну выложить измельченную начинку. Накрыть второй частью, закрепив бока.
5. Смазать желтком. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.
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