Легендарное "Хрущевское" тесто из СССР: в чем секрет

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
3,5 т.
Легендарное 'Хрущевское' тесто из СССР: в чем секрет

Популярность такого теста очень легко объяснить: оно очень легко готовится, быстро вымешивается и не прилипает к рукам. К тому же тесто не требовательное, потому что его можно поставить подниматься как в холодильник, так и просто при комнатной температуре. В любом случае тесто получается очень пористым и воздушным, а выпечка высокой и мягкой.

Поговаривают, что изделия на основе такого теста в свое время очень любил известный советский деятель Никита Хрущев. В честь него, кстати, тесто и получило свое название.

Рецепт "Хрущевского" теста опубликован в кулинарном блоге zakatki.nazimu в Instagram.

Пирог на основе Хрущевского теста
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Ингредиенты:

  • мука – 650 г

  • сливочное масло\маргарин – 200 г

  • яйца – 2 шт

  • сахар – 1 ст. л.

  • соль – 1 ч. л.

  • молоко теплое – 250 мл

  • сухие дрожжи – 11 г

Начинка:

  • тушеная капуста – 500 г

  • отварные яйца – 5 шт

Приготовление теста

Способ приготовления:

1. Смешать теплое молоко, дрожжи, соль, сахар, растопленное сливочное масло. Перемешать.

2. Постепенно добавить тесто и замесить не прилипающее к рукам тесто. Поставить в теплое место. Через 40 минут оно начинает увеличиваться в объеме.

3. Полученное тесто разделить на две части.

Готовое тесто

4. На одну выложить измельченную начинку. Накрыть второй частью, закрепив бока.

5. Смазать желтком. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.

Приготовление пирога на основе хрущевского теста

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