Легендарное пирожное из СССР 'Школьное' или '22 копейки': в чем популярность десерта

Те люди, чье детство прошло во времена СССР, точно помнят такое пирожное. Называли его по-разному: "Школьное" или "22 копейки". Такой десерт был очень бюджетным за счет простой начинки и теста, поэтому его часто готовили в школах. Но несмотря на низкую цену, выпечка была очень вкусной и имела много поклонников.

Идея приготовления культовой вкусности опубликована на странице sladkaya_vupechka в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 600 г

сахар – 200 г

сливочное масло – 300 г

яйца – 1 целое+желток

соль – щепотка

сода гашеная уксусом – 1/2 ч. л. (или 1 ч. л. разрыхлителя)

ванильный сахар – по желанию

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Ингредиенты для начинки:

яблочное повидло – 400 г

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром, солью и ванильным сахаром. Добавить яйца и снова взбить до однородности.

2. Влить соду с уксусом (если используете разрыхлитель, его нужно добавить в муку). Просеять муку и вымесить тесто. Долго месить руками не нужно. Оно должно получиться мягким и хорошо собирается в шар.

3. Обернуть в пленку и поместить в холодильник на 30 минут. Охлажденное тесто раскатать в пласт толщиной 5 мм. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

4. Горячий корж поделить пополам, смазать одну половину 2/3 частями повидла и осторожно положить на нее вторую половину, смазать оставшимся повидлом. Неровные края срезать и измельчить до крошки, присыпать сверху.

5. Нарезать десерт на порционные кусочки.

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