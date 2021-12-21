Легендарные конфеты 'Коровка' в домашних условиях: готовятся всего 20 минут

О конфетах "Коровка" знает не одно поколение. Это любимый десерт многих детей, который сейчас можно найти в каждом магазине. Такую конфету даже кладут на дно чашечки, а затем заливают горячим кофе для карамельного вкуса. Но не обязательно каждый раз покупать лакомство, ведь его можно приготовить дома. Это максимально просто, быстро, а самое главное качественно.

Идея приготовления конфет "Коровка" опубликована на странице eda_gurman в Instagram.

Ингредиенты:

сахар – 6 стаканов

сливочное масло – 100 г

яйца – 3 шт

молоко – 2 стакана

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⠀Способ приготовления:

1. В миску с толстым дном влить молоко и на медленном огне довести до кипения.

2. Всыпать в молоко сахар и добавить сливочное масло. Вскипятить, варить до загустения массы.

3. Залить в форму, застеленную пергаментом. Пергамент предварительно смазать растительным маслом.

4. Охладить массу при комнатной температуре, затем спрятать в холодильник или морозилку.

5. Нарезать массу на кусочки.

6. Сверху посыпать солью по желанию.

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