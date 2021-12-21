Легендарные конфеты "Коровка" в домашних условиях: готовятся всего 20 минут
О конфетах "Коровка" знает не одно поколение. Это любимый десерт многих детей, который сейчас можно найти в каждом магазине. Такую конфету даже кладут на дно чашечки, а затем заливают горячим кофе для карамельного вкуса. Но не обязательно каждый раз покупать лакомство, ведь его можно приготовить дома. Это максимально просто, быстро, а самое главное качественно.
Идея приготовления конфет "Коровка" опубликована на странице eda_gurman в Instagram.
Ингредиенты:
сахар – 6 стаканов
сливочное масло – 100 г
яйца – 3 шт
молоко – 2 стакана
⠀Способ приготовления:
1. В миску с толстым дном влить молоко и на медленном огне довести до кипения.
2. Всыпать в молоко сахар и добавить сливочное масло. Вскипятить, варить до загустения массы.
3. Залить в форму, застеленную пергаментом. Пергамент предварительно смазать растительным маслом.
4. Охладить массу при комнатной температуре, затем спрятать в холодильник или морозилку.
5. Нарезать массу на кусочки.
6. Сверху посыпать солью по желанию.
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