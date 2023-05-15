Легендарные пирожные "Картошка" из печенья: какой необычный ингредиент добавить в десерт
Сладкие пирожные "Картошка" – это десерт, о котором знает не одно поколение. В его основе тесто из печенья и какао. Масса получается достаточно плотной и нежной.
Сверху пирожные чаще всего посыпают какао. Но также можно использовать кокосовую стружку. На коричневом тесте белый цвет будет смотреться очень эстетично. Это тоже еще и очень вкусно.
Идея приготовления сладких пирожных "Картошка" опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.
Ингредиенты:
- 370 г песочного печенья
- 80 г сахара
- 30 г какао
- 0,5 стакана молока (125 мл)
- 80 г масла
- шоколад
- кокосовая стружка
Способ приготовления:
1. К сахару добавляем какао и перетираем, чтобы не было комочков.
2. Вливаем молоко, перемешиваем до однородности и добавляем сливочное масло.
3. На среднем огне, постоянно помешивая, нагреваем до растворения масла и образования маленьких пузырьков.
4. Песочное печенье измельчаем в крошку.
5. Постепенно вливаем в крошку шоколадную массу и замешиваем тесто.
6. Если тесто слишком густое, можно добавить еще немного молока, а если слишком жидкое – можно добавить еще крошки.
7. Даем тесту немного остыть и формируем пирожные. Можно сделать в виде шариков или картофеля.
8. Оставляем пирожные в холодильнике на 30 минут.
9. Затем украшаем шоколадом и кокосовой стружкой.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: