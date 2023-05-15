Легендарные пирожные "Картошка" из печенья: какой необычный ингредиент добавить в десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Легендарные пирожные 'Картошка' из печенья: какой необычный ингредиент добавить в десерт

Сладкие пирожные "Картошка" – это десерт, о котором знает не одно поколение. В его основе тесто из печенья и какао. Масса получается достаточно плотной и нежной.

Сверху пирожные чаще всего посыпают какао. Но также можно использовать кокосовую стружку. На коричневом тесте белый цвет будет смотреться очень эстетично. Это тоже еще и очень вкусно.

Идея приготовления сладких пирожных "Картошка" опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Легендарные пирожные ''Картошка'' из печенья: какой необычный ингредиент добавить в десерт
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Ингредиенты:

  • 370 г песочного печенья
  • 80 г сахара
  • 30 г какао
  • 0,5 стакана молока (125 мл)
  • 80 г масла
  • шоколад
  • кокосовая стружка

Способ приготовления:

Легендарные пирожные ''Картошка'' из печенья: какой необычный ингредиент добавить в десерт

1. К сахару добавляем какао и перетираем, чтобы не было комочков.

2. Вливаем молоко, перемешиваем до однородности и добавляем сливочное масло.

Легендарные пирожные ''Картошка'' из печенья: какой необычный ингредиент добавить в десерт

3. На среднем огне, постоянно помешивая, нагреваем до растворения масла и образования маленьких пузырьков.

4. Песочное печенье измельчаем в крошку.

5. Постепенно вливаем в крошку шоколадную массу и замешиваем тесто.

Легендарные пирожные ''Картошка'' из печенья: какой необычный ингредиент добавить в десерт

6. Если тесто слишком густое, можно добавить еще немного молока, а если слишком жидкое – можно добавить еще крошки.

7. Даем тесту немного остыть и формируем пирожные. Можно сделать в виде шариков или картофеля.

Легендарные пирожные ''Картошка'' из печенья: какой необычный ингредиент добавить в десерт

8. Оставляем пирожные в холодильнике на 30 минут.

Легендарные пирожные ''Картошка'' из печенья: какой необычный ингредиент добавить в десерт

9. Затем украшаем шоколадом и кокосовой стружкой.

Легендарные пирожные ''Картошка'' из печенья: какой необычный ингредиент добавить в десерт

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