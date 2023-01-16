Легендарный десерт "Анна Павлова": самый простой вариант приготовления пирожных
"Анна Павлова" – всемирно известный десерт, который имеет новозеландское происхождение. Это могут быть маленькие пирожные или целый торт. Текстура очень воздушная, ведь в составе нежное хрустящее безе, которое напоминает зефир. Не смотря на изысканность такого кулинарного шедевра – дома его тоже можно приготовить.
Очень простая идея приготовления пирожных "Анна Павлова" опубликована на странице фудблогера с ником mrs.demenchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- яичные белки – 4 шт
- сахар – 150 г
- кукурузный крахмал – 4 ч.л
Ингредиенты для крема:
- маскарпоне – 250 г
- сахарная пудра – 30-40 г
- сливки 33% – 30-40 г
Способ приготовления:
1. К белкам добавляем щепотку сахара и на средней скорости взбиваем до пышной пены. Не переставая взбивать добавляем сахар несколько раз и взбиваем до крепких пиков. Добавляем крахмал и на минимальной скорости миксера 1 минуту объединяем.
2. Духовку включаем в 100 градусов.
3. Перекладываем взбитые белки в кондитерский мешочек с насадкой (если нет – можно выложить ложкой) и формируем на застеленном пергаменте противень дно и стенки. Выходят "гнездышка".
4. Сушим меренгу 90 минут. Возможно дольше, в зависимости от вашей духовки, важно хорошо просушить их, после выпечки оставьте в духовке до полного охлаждения.
5. Для крема все взбиваем до крепких пиков и начиняем "гнездышко" кремом с помощью кондитерского мешка или ложки.
6. Сверху украшаем фруктами/ягодами.
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