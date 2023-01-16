"Анна Павлова" – всемирно известный десерт, который имеет новозеландское происхождение. Это могут быть маленькие пирожные или целый торт. Текстура очень воздушная, ведь в составе нежное хрустящее безе, которое напоминает зефир. Не смотря на изысканность такого кулинарного шедевра – дома его тоже можно приготовить.

Очень простая идея приготовления пирожных "Анна Павлова" опубликована на странице фудблогера с ником mrs.demenchuk в Instagram.

Ингредиенты:

яичные белки – 4 шт

сахар – 150 г

кукурузный крахмал – 4 ч.л

Ингредиенты для крема:

маскарпоне – 250 г

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сахарная пудра – 30-40 г

сливки 33% – 30-40 г

Способ приготовления:

1. К белкам добавляем щепотку сахара и на средней скорости взбиваем до пышной пены. Не переставая взбивать добавляем сахар несколько раз и взбиваем до крепких пиков. Добавляем крахмал и на минимальной скорости миксера 1 минуту объединяем.

2. Духовку включаем в 100 градусов.

3. Перекладываем взбитые белки в кондитерский мешочек с насадкой (если нет – можно выложить ложкой) и формируем на застеленном пергаменте противень дно и стенки. Выходят "гнездышка".

4. Сушим меренгу 90 минут. Возможно дольше, в зависимости от вашей духовки, важно хорошо просушить их, после выпечки оставьте в духовке до полного охлаждения.

5. Для крема все взбиваем до крепких пиков и начиняем "гнездышко" кремом с помощью кондитерского мешка или ложки.

6. Сверху украшаем фруктами/ягодами.

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