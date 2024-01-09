О львовском сырнике слышали даже те люди, которые ни разу не были во Львове. Это уникальный и легендарный десерт, который подходит как к чашке крепкого кофе, так и к латте на альтернативном молоке.

Существует очень много разнообразных рецептов львовского сырника, и все они уникальны по-своему. А вот звездный шеф-повар Владимир Ярославский в своем Instagram недавно опубликовал рецепт, который ему пристала подписчица, а он, в свою очередь, адаптировал его под свой вкус.

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Ингредиенты для сырника

Кисломолочный творог 9% – 900 г

Сметана – 40 г

Сахар – 150 г

Ванильный сахар – 10 г

Яйца – 4 больших, или 5 нормальных

Сливочное масло 82,5% – 100 г

Манка – 40 г

Кукурузный крахмал – 20 г

Изюм – 125 г

Цедра лимона

Ингредиенты для глазури

Черный шоколад – 80 г

Молочный шоколад – 80 г

Масло 82,5% – 70 г

Способ приготовления

1. Сыр смешать с сахаром и яйцами, взбить до однородности блендером.

2. Добавить крахмал, манку и сливочное масло и снова пройтись блендером.

3. Изюм залить кипятком на 1 минуту, затем слить воду и дать стечь лишней влаге.

4. Изюм и натертую на терке цедру лимона добавить в сырную массу.

5. Прямоугольную форму застелить пергаментом и вылить в нее сырную массу. Выпекать при 180 градусах в течение 45-50 минут.

6. Вынуть сырник из духовки и дать полностью остыть.

7. Растопить два вида шоколада на водяной бане вместе со сливочным маслом.

8. Покрыть сырник глазурью и поставить в холодильник до полного застывания.

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