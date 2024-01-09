Легендарный львовский сырник: рецепт от звездного шеф-повара
О львовском сырнике слышали даже те люди, которые ни разу не были во Львове. Это уникальный и легендарный десерт, который подходит как к чашке крепкого кофе, так и к латте на альтернативном молоке.
Существует очень много разнообразных рецептов львовского сырника, и все они уникальны по-своему. А вот звездный шеф-повар Владимир Ярославский в своем Instagram недавно опубликовал рецепт, который ему пристала подписчица, а он, в свою очередь, адаптировал его под свой вкус.
Ингредиенты для сырника
- Кисломолочный творог 9% – 900 г
- Сметана – 40 г
- Сахар – 150 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Яйца – 4 больших, или 5 нормальных
- Сливочное масло 82,5% – 100 г
- Манка – 40 г
- Кукурузный крахмал – 20 г
- Изюм – 125 г
- Цедра лимона
Ингредиенты для глазури
- Черный шоколад – 80 г
- Молочный шоколад – 80 г
- Масло 82,5% – 70 г
Способ приготовления
1. Сыр смешать с сахаром и яйцами, взбить до однородности блендером.
2. Добавить крахмал, манку и сливочное масло и снова пройтись блендером.
3. Изюм залить кипятком на 1 минуту, затем слить воду и дать стечь лишней влаге.
4. Изюм и натертую на терке цедру лимона добавить в сырную массу.
5. Прямоугольную форму застелить пергаментом и вылить в нее сырную массу. Выпекать при 180 градусах в течение 45-50 минут.
6. Вынуть сырник из духовки и дать полностью остыть.
7. Растопить два вида шоколада на водяной бане вместе со сливочным маслом.
8. Покрыть сырник глазурью и поставить в холодильник до полного застывания.
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