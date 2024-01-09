Легендарный львовский сырник: рецепт от звездного шеф-повара

Эрика Ильина
FoodOboz
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Рецепт львовского сырника

О львовском сырнике слышали даже те люди, которые ни разу не были во Львове. Это уникальный и легендарный десерт, который подходит как к чашке крепкого кофе, так и к латте на альтернативном молоке.

Существует очень много разнообразных рецептов львовского сырника, и все они уникальны по-своему. А вот звездный шеф-повар Владимир Ярославский в своем Instagram недавно опубликовал рецепт, который ему пристала подписчица, а он, в свою очередь, адаптировал его под свой вкус.

Легендарный львовский сырник: рецепт от звездного шеф-повара
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Ингредиенты для сырника

  • Кисломолочный творог 9% – 900 г
  • Сметана – 40 г
  • Сахар – 150 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Яйца – 4 больших, или 5 нормальных
  • Сливочное масло 82,5% – 100 г
  • Манка – 40 г
  • Кукурузный крахмал – 20 г
  • Изюм – 125 г
  • Цедра лимона

Ингредиенты для глазури

  • Черный шоколад – 80 г
  • Молочный шоколад – 80 г
  • Масло 82,5% – 70 г

Способ приготовления

1. Сыр смешать с сахаром и яйцами, взбить до однородности блендером.

2. Добавить крахмал, манку и сливочное масло и снова пройтись блендером.

Легендарный львовский сырник: рецепт от звездного шеф-повара

3. Изюм залить кипятком на 1 минуту, затем слить воду и дать стечь лишней влаге.

4. Изюм и натертую на терке цедру лимона добавить в сырную массу.

Легендарный львовский сырник: рецепт от звездного шеф-повара

5. Прямоугольную форму застелить пергаментом и вылить в нее сырную массу. Выпекать при 180 градусах в течение 45-50 минут.

6. Вынуть сырник из духовки и дать полностью остыть.

Легендарный львовский сырник: рецепт от звездного шеф-повара

7. Растопить два вида шоколада на водяной бане вместе со сливочным маслом.

8. Покрыть сырник глазурью и поставить в холодильник до полного застывания.

Легендарный львовский сырник: рецепт от звездного шеф-повара

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