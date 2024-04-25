Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления легендарного шоколадного торта. Это блюдо уникально тем, что может использоваться в качестве отдельного десерта, или как основа для приготовления многих тортов, например, "Сникерса".

Для приготовления этого торта не нужно долго взбивать яйца или замешивать тесто. Он будет пользоваться всем любителям шоколадного шоколада. Рецептом приготовления этого торта поделилась в Instagram фудблогер с ником vika_marchenko__.

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Ингредиенты

Мука – 230 гр

Сахар – 280 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Какао – 65 гр

Разрыхлитель – 10 гр

Соль – 1 ч.л.

Сливочное масло комнатной температуры – 60 гр

Молоко – 260 мл

Масло растительное – 60 мл

Яйцо – 2 шт

Ингредиенты для шоколадного ганаша

Сливки 33% – 130гр

Черный шоколад – 130 гр

Способ приготовления

1.Смешиваем все сухие ингредиенты: просеянную муку с разрыхлителем и какао, сахар, ванильный сахар, соль.

2. Добавляем остальные ингредиенты: масло, масло, яйца, молоко. Перемешиваем до однородности миксером в течение 30 секунд.

3. Выливаем тесто в форму и выпекаем при темпе 150-160 градусов в течение 60 мин.

4. Даем торту полностью остыть в форме. Вынимаем, заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 1 час.

5. За это время готовим ганаш. Сливки нагреваем до горячего состояния и добавляем шоколад.

6. Обмазываем ганашем верх и бока бисквита.

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