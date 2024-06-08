Легендарный торт "Птичье молоко": как приготовить десерт родом из детства
Торт "Птичье молоко" – это сочетание бисквита, белков и шоколадной глазури. Десерт выходит очень нежным и воздушным. Особенно нравится детям.
Идея приготовления торта "Птичье молоко" опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Чтобы бисквит получился пышным, его нужно готовить на кефире.
Ингредиенты для бисквита:
- желток – 3 шт.
- сахар – 150 г
- кефир – 250 мл
- масло – 80 мл.
- мука – 200 г
- сода – 1/2 ч.л.
- какао – 3 ст.л.
Ингредиенты для белкового слоя:
- белки – 5 шт.
- сахар – 150 грамм
Ингредиенты для глазури:
- какао – 2 ст.л.
- сахар – 3 ст.л.
- сметана – 3 ст.л.
- сливочное масло – 50 грамм
Способ приготовления:
1. К желткам добавить сахар кефир, растительное масло, соду и тщательно это все перемешать.
2. Далее просеять муку из какао.
3. Замешиваем однородное тесто.
4. Тесто вылить в форму, застеленную пергаментной бумагой.
5. Отправить в духовку и выпекать при температуре 180 градусов ориентировочно 20-30 минут до сухой палочки.
6. Тем временем белки взбить с сахаром до пышных пиков.
7. Когда бисквит испечься – серединку немножко прижать для того, чтобы бисквит имел ровную шапочку.
8. На него выложить взбитые белки и отправить снова в духовку при температуре 150 градусов на 10 минут. Режим духовки – верх.
9. Для глазури в кастрюлю добавить сметану, какао, сахар.
10. Поставить на огонь и помешивать в однородную массу.
11. В конце добавить масло и перемешать.
12. Поверх белкового слоя полить глазурь и распределить по всей плоскости.
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