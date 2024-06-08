Торт "Птичье молоко" – это сочетание бисквита, белков и шоколадной глазури. Десерт выходит очень нежным и воздушным. Особенно нравится детям.

Идея приготовления торта "Птичье молоко" опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Чтобы бисквит получился пышным, его нужно готовить на кефире.

Ингредиенты для бисквита:

желток – 3 шт.

сахар – 150 г

кефир – 250 мл

масло – 80 мл.

мука – 200 г

сода – 1/2 ч.л.

какао – 3 ст.л.

Ингредиенты для белкового слоя:

белки – 5 шт.

сахар – 150 грамм

Ингредиенты для глазури:

какао – 2 ст.л.

сахар – 3 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

сливочное масло – 50 грамм

Способ приготовления:

1. К желткам добавить сахар кефир, растительное масло, соду и тщательно это все перемешать.

2. Далее просеять муку из какао.

3. Замешиваем однородное тесто.

4. Тесто вылить в форму, застеленную пергаментной бумагой.

5. Отправить в духовку и выпекать при температуре 180 градусов ориентировочно 20-30 минут до сухой палочки.

6. Тем временем белки взбить с сахаром до пышных пиков.

7. Когда бисквит испечься – серединку немножко прижать для того, чтобы бисквит имел ровную шапочку.

8. На него выложить взбитые белки и отправить снова в духовку при температуре 150 градусов на 10 минут. Режим духовки – верх.

9. Для глазури в кастрюлю добавить сметану, какао, сахар.

10. Поставить на огонь и помешивать в однородную массу.

11. В конце добавить масло и перемешать.

12. Поверх белкового слоя полить глазурь и распределить по всей плоскости.

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