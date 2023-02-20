Легкая намазка из сельди и яблок: простой рецепт вкусной закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,0 т.
Легкая намазка из сельди и яблок: простой рецепт вкусной закуски за 10 минут

Лучшая холодная закуска, которую можно приготовить из любых ингредиентов – намазка. Готовить их можно из рыбы, мяса, яиц, сыра, зелени. Пикантного вкуса любой намазки придаст чеснок, специи, лук, кислые яблоки. 

Из чего приготовить вкусную намазку

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной намазки из филе сельди. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • Филе сельди – 2 шт.
  • Яблоко зеленое кислое – 2 шт. 
  • Сметана – 1 ст. л. 
  • Масло сливочное – 50 г
  • Булка белая – 100 г
  • Молоко – 120-150 мл
  • Зелень и хлеб для подачи

Способ приготовления:

1. Филе переложите в блендер.

Сельдь и булка для намазки

2. Туда же добавьте сливочное масло, булку замоченную в молоке, сметану и порезанные яблоки.

Яблоки для намазки

3. Перебейте до однородности. 

Готовая намазка из сельди

4. Готовую намазку намажьте на хлеб, присыпьте измельченной зеленью.

Как вкусно подать намазку

 Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно и быстро приготовить намазку из крабовых палочек. 

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