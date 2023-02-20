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Легкая намазка из сельди и яблок: простой рецепт вкусной закуски за 10 минут
Лучшая холодная закуска, которую можно приготовить из любых ингредиентов – намазка. Готовить их можно из рыбы, мяса, яиц, сыра, зелени. Пикантного вкуса любой намазки придаст чеснок, специи, лук, кислые яблоки.
Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной намазки из филе сельди.
Ингредиенты:
- Филе сельди – 2 шт.
- Яблоко зеленое кислое – 2 шт.
- Сметана – 1 ст. л.
- Масло сливочное – 50 г
- Булка белая – 100 г
- Молоко – 120-150 мл
- Зелень и хлеб для подачи
Способ приготовления:
1. Филе переложите в блендер.
2. Туда же добавьте сливочное масло, булку замоченную в молоке, сметану и порезанные яблоки.
3. Перебейте до однородности.
4. Готовую намазку намажьте на хлеб, присыпьте измельченной зеленью.
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