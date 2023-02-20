Лучшая холодная закуска, которую можно приготовить из любых ингредиентов – намазка. Готовить их можно из рыбы, мяса, яиц, сыра, зелени. Пикантного вкуса любой намазки придаст чеснок, специи, лук, кислые яблоки.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной намазки из филе сельди.

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Ингредиенты:

Филе сельди – 2 шт.

Яблоко зеленое кислое – 2 шт.

Сметана – 1 ст. л.

Масло сливочное – 50 г

Булка белая – 100 г

Молоко – 120-150 мл

Зелень и хлеб для подачи

Способ приготовления:

1. Филе переложите в блендер.

2. Туда же добавьте сливочное масло, булку замоченную в молоке, сметану и порезанные яблоки.

3. Перебейте до однородности.

4. Готовую намазку намажьте на хлеб, присыпьте измельченной зеленью.

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