К бокалу вина в прохладный осенний вечер точно не подойдет вареный картофель с котлетами. Еда должна быть легкой и изысканной. Поэтому для закуски следует использовать сезонный инжир. Вы приготовите блюдо всего за 10 минут.

Идея приготовления закуски к вину из инжира опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Фрукт сохраняет всю свою пользу.

Ингредиенты для закуски:

мягкий козий сыр

мягкие голубые сыры

рикота

пармезан

моцарелла

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Из трав можно смело добавлять:

розмарин

чабрец (темьян)

орегано

базилик

Также можно добавить следующие пряности:

свежемолотый перец

гвоздика

кардамон

корица

мускатный орех

Способ приготовления:

1. Срезаем с инжира верхушку (хвостик).

2. Делаем 2 надреза крест-накрест, но не до конца, инжир должен остаться целым.

3. Начиняем инжир сыром.

4. Добавляем травы, мед и посыпаем орехами.

5. Запекаем в духовке, разогретой до 200 градусов, 10 минут.

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