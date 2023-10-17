Легкая закуска из инжира к вину: готовится за считанные минуты
К бокалу вина в прохладный осенний вечер точно не подойдет вареный картофель с котлетами. Еда должна быть легкой и изысканной. Поэтому для закуски следует использовать сезонный инжир. Вы приготовите блюдо всего за 10 минут.
Идея приготовления закуски к вину из инжира опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Фрукт сохраняет всю свою пользу.
Ингредиенты для закуски:
- мягкий козий сыр
- мягкие голубые сыры
- рикота
- пармезан
- моцарелла
Из трав можно смело добавлять:
- розмарин
- чабрец (темьян)
- орегано
- базилик
Также можно добавить следующие пряности:
- свежемолотый перец
- гвоздика
- кардамон
- корица
- мускатный орех
Способ приготовления:
1. Срезаем с инжира верхушку (хвостик).
2. Делаем 2 надреза крест-накрест, но не до конца, инжир должен остаться целым.
3. Начиняем инжир сыром.
4. Добавляем травы, мед и посыпаем орехами.
5. Запекаем в духовке, разогретой до 200 градусов, 10 минут.
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