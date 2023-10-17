Легкая закуска из инжира к вину: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Легкая закуска из инжира к вину: готовится за считанные минуты

К бокалу вина в прохладный осенний вечер точно не подойдет вареный картофель с котлетами. Еда должна быть легкой и изысканной. Поэтому для закуски следует использовать сезонный инжир. Вы приготовите блюдо всего за 10 минут.

Идея приготовления закуски к вину из инжира опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Фрукт сохраняет всю свою пользу.

Легкая закуска из инжира к вину: готовится за считанные минуты

Ингредиенты для закуски:

  • мягкий козий сыр
  • мягкие голубые сыры
  • рикота
  • пармезан
  • моцарелла
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Из трав можно смело добавлять:

Легкая закуска из инжира к вину: готовится за считанные минуты
  • розмарин
  • чабрец (темьян)
  • орегано
  • базилик

Также можно добавить следующие пряности:

  • свежемолотый перец
  • гвоздика
  • кардамон
  • корица
  • мускатный орех

Способ приготовления:

Легкая закуска из инжира к вину: готовится за считанные минуты

1. Срезаем с инжира верхушку (хвостик).

2. Делаем 2 надреза крест-накрест, но не до конца, инжир должен остаться целым.

Легкая закуска из инжира к вину: готовится за считанные минуты

3. Начиняем инжир сыром.

4. Добавляем травы, мед и посыпаем орехами.

Легкая закуска из инжира к вину: готовится за считанные минуты

5. Запекаем в духовке, разогретой до 200 градусов, 10 минут.

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