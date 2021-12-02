Легкие и оригинальные рыбные блюда к Новому году 2022: топ-3

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
4,4 т.
Блюда из рыбы

Рыба – очень полезный продукт, в котором много необходимых минеральных элементов, среди которых преобладает фосфор, кальций, калий, натрий, магний, сера. Она является отличным продуктом для приготовления вкусных блюд, ее можно солить, запекать, добавлять в салаты, делать бутерброды.

Бутерброды с красной рыбой

Редакция FoodOboz подобрала для вас подборку рецептов 3 вкусных рыбных блюд, которые станут прекрасных угощением к новогоднему столу.

1. Скумбрия на гриле по рецепту Татьяны Литвиновой, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Скумбрия на гриле

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 1-2 шт.

Маринад:

  • Специи – 1 ст. л.

  • Сок апельсина – 0,5 шт.

  • Цедра апельсина – 0,5 ч. л.

  • Соль – 1 ч. л.

  • Горчица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте, хорошо выпотрошите рыбу, разрежьте, удалите все кости, просушите филе.

2. Маринад: выдавите сок из апельсина, добавьте специи, соль, горчицу, цедру апельсина, перемешайте, хорошо окуните рыбу туда, переложите на пергамент и дайте ей промариноваться так около 30 минут.

3. После – заверните в фольгу и отправьте на мангал на 10 минут.

Подавать рыбу можно с веточкой розмарина и овощами.

2. Дорада, запеченная с инжиром и миндалем по рецепту Юлии Высоцкой, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как вкусно приготовить дорада

Ингредиенты:

  • дорада потрошеная с головой – 2 шт.

  • миндаль – 3 горсти

  • апельсины – 1 шт.

  • инжир сушеный – 8 шт.

  • оливки без косточек – 3 горсти

Апельсин для блюда

  • чеснок – 1 зуб.

  • оливковое масло Extra Virgin – 5 ст. л.

  • кориандр семена – 1 щепотка

  • перец горошком смесь – 1/4 ч. л.

  • крупная морская соль – 1 щепотка

Способ приготовления:

1. Миндаль порежьте, натрите цедру лимона и соедините их.

Миндаль нужно измельчить

2. Рыбу переложите на противень, застеленный пергаментом и присьпьте рубленным миндалем с цедрой.

3. Порежьте инжир и оливки, добавьте все к рыбе.

4. Порежьте кольцами апельсин и также добавьте к рыбе, можно положить его даже во внутрь.

Дорада с лимоном

5. В ступке хорошо разомните смесь перцев, кориандр и чеснок, обязательно добавьте розовый перец, соль и оливковое масло.

6. Готовой смесью полейте рыбу и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

3. Запеченная форель с овощами по рецепту Евгения Клопотенко, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как вкусно приготовить форель

Ингредиенты:

  • форель – 1 шт.

  • фиолетовая капуста – 1/4 шт.

  • оливковое масло – 1 ст. л.

  • соль – 1 ч. л.

Лимон для рыбы

  • лимон – 1 шт.

  • финики – 50 г

  • лук-порей – 1 шт.

  • тимьян – по желанию

Лимонный соус:

Лимонный соус

  • лимон – 1-2 шт.

  • сахар – 70 г

  • сливки – 100 г

Способ приготовления:

1. Помойте, выпотрошите рыбу.

2. Хорошо ее посолите с двух сторон.

3. Переложите на противень, застеленный пергаментом, полейте немного маслом и сбрызните соком лимона.

Вкусное блюдо из рыбы

4. Порежьте лук-порей, нашинкуйте фиолетовую капусту, добавьте финики, поперчите, добавьте тимьян и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

5. Лимонный соус: выдавите сок из лимона, добавьте сахар, варите, пока соус не запустеет, влейте сливки, перемешайте.

6. Готовую рыбу полейте лимонным соусом и можно подавать.

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