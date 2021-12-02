Легкие и оригинальные рыбные блюда к Новому году 2022: топ-3

Рыба – очень полезный продукт, в котором много необходимых минеральных элементов, среди которых преобладает фосфор, кальций, калий, натрий, магний, сера. Она является отличным продуктом для приготовления вкусных блюд, ее можно солить, запекать, добавлять в салаты, делать бутерброды.

Редакция FoodOboz подобрала для вас подборку рецептов 3 вкусных рыбных блюд, которые станут прекрасных угощением к новогоднему столу.

1. Скумбрия на гриле по рецепту Татьяны Литвиновой, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ингредиенты:

Скумбрия – 1-2 шт.

Маринад:

Специи – 1 ст. л.

Сок апельсина – 0,5 шт.

Цедра апельсина – 0,5 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Горчица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте, хорошо выпотрошите рыбу, разрежьте, удалите все кости, просушите филе.

2. Маринад: выдавите сок из апельсина, добавьте специи, соль, горчицу, цедру апельсина, перемешайте, хорошо окуните рыбу туда, переложите на пергамент и дайте ей промариноваться так около 30 минут.

3. После – заверните в фольгу и отправьте на мангал на 10 минут.

Подавать рыбу можно с веточкой розмарина и овощами.

2. Дорада, запеченная с инжиром и миндалем по рецепту Юлии Высоцкой, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

дорада потрошеная с головой – 2 шт.

миндаль – 3 горсти

апельсины – 1 шт.

инжир сушеный – 8 шт.

оливки без косточек – 3 горсти

чеснок – 1 зуб.

оливковое масло Extra Virgin – 5 ст. л.

кориандр семена – 1 щепотка

перец горошком смесь – 1/4 ч. л.

крупная морская соль – 1 щепотка

Способ приготовления:

1. Миндаль порежьте, натрите цедру лимона и соедините их.

2. Рыбу переложите на противень, застеленный пергаментом и присьпьте рубленным миндалем с цедрой.

3. Порежьте инжир и оливки, добавьте все к рыбе.

4. Порежьте кольцами апельсин и также добавьте к рыбе, можно положить его даже во внутрь.

5. В ступке хорошо разомните смесь перцев, кориандр и чеснок, обязательно добавьте розовый перец, соль и оливковое масло.

6. Готовой смесью полейте рыбу и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

3. Запеченная форель с овощами по рецепту Евгения Клопотенко, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

форель – 1 шт.

фиолетовая капуста – 1/4 шт.

оливковое масло – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

лимон – 1 шт.

финики – 50 г

лук-порей – 1 шт.

тимьян – по желанию

Лимонный соус:

лимон – 1-2 шт.

сахар – 70 г

сливки – 100 г

Способ приготовления:

1. Помойте, выпотрошите рыбу.

2. Хорошо ее посолите с двух сторон.

3. Переложите на противень, застеленный пергаментом, полейте немного маслом и сбрызните соком лимона.

4. Порежьте лук-порей, нашинкуйте фиолетовую капусту, добавьте финики, поперчите, добавьте тимьян и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

5. Лимонный соус: выдавите сок из лимона, добавьте сахар, варите, пока соус не запустеет, влейте сливки, перемешайте.

6. Готовую рыбу полейте лимонным соусом и можно подавать.

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