Легкие и оригинальные рыбные блюда к Новому году 2022: топ-3
Рыба – очень полезный продукт, в котором много необходимых минеральных элементов, среди которых преобладает фосфор, кальций, калий, натрий, магний, сера. Она является отличным продуктом для приготовления вкусных блюд, ее можно солить, запекать, добавлять в салаты, делать бутерброды.
Редакция FoodOboz подобрала для вас подборку рецептов 3 вкусных рыбных блюд, которые станут прекрасных угощением к новогоднему столу.
1. Скумбрия на гриле по рецепту Татьяны Литвиновой, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Скумбрия – 1-2 шт.
Маринад:
Специи – 1 ст. л.
Сок апельсина – 0,5 шт.
Цедра апельсина – 0,5 ч. л.
Соль – 1 ч. л.
Горчица – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помойте, хорошо выпотрошите рыбу, разрежьте, удалите все кости, просушите филе.
2. Маринад: выдавите сок из апельсина, добавьте специи, соль, горчицу, цедру апельсина, перемешайте, хорошо окуните рыбу туда, переложите на пергамент и дайте ей промариноваться так около 30 минут.
3. После – заверните в фольгу и отправьте на мангал на 10 минут.
Подавать рыбу можно с веточкой розмарина и овощами.
2. Дорада, запеченная с инжиром и миндалем по рецепту Юлии Высоцкой, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
дорада потрошеная с головой – 2 шт.
миндаль – 3 горсти
апельсины – 1 шт.
инжир сушеный – 8 шт.
оливки без косточек – 3 горсти
чеснок – 1 зуб.
оливковое масло Extra Virgin – 5 ст. л.
кориандр семена – 1 щепотка
перец горошком смесь – 1/4 ч. л.
крупная морская соль – 1 щепотка
Способ приготовления:
1. Миндаль порежьте, натрите цедру лимона и соедините их.
2. Рыбу переложите на противень, застеленный пергаментом и присьпьте рубленным миндалем с цедрой.
3. Порежьте инжир и оливки, добавьте все к рыбе.
4. Порежьте кольцами апельсин и также добавьте к рыбе, можно положить его даже во внутрь.
5. В ступке хорошо разомните смесь перцев, кориандр и чеснок, обязательно добавьте розовый перец, соль и оливковое масло.
6. Готовой смесью полейте рыбу и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.
3. Запеченная форель с овощами по рецепту Евгения Клопотенко, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
форель – 1 шт.
фиолетовая капуста – 1/4 шт.
оливковое масло – 1 ст. л.
соль – 1 ч. л.
лимон – 1 шт.
финики – 50 г
лук-порей – 1 шт.
тимьян – по желанию
Лимонный соус:
лимон – 1-2 шт.
сахар – 70 г
сливки – 100 г
Способ приготовления:
1. Помойте, выпотрошите рыбу.
2. Хорошо ее посолите с двух сторон.
3. Переложите на противень, застеленный пергаментом, полейте немного маслом и сбрызните соком лимона.
4. Порежьте лук-порей, нашинкуйте фиолетовую капусту, добавьте финики, поперчите, добавьте тимьян и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.
5. Лимонный соус: выдавите сок из лимона, добавьте сахар, варите, пока соус не запустеет, влейте сливки, перемешайте.
6. Готовую рыбу полейте лимонным соусом и можно подавать.
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