Легкие кабачковые оладьи с сыром: рецепт быстрого и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Легкие кабачковые оладьи с сыром: рецепт быстрого и вкусного блюда

Кабачковые оладьи – очень простое и вкусное блюдо, основа которого – кабачки, а для более сытного варианта добавьте в основу твердый тертый сыр. 

Вкусные жареные кабачковые оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении кабачковых оладий

Рецепт оладий
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Ингредиенты: 

  • кабачки – 3 шт. 
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 5-6 ст. л. (зависит от того, как вы отжмете влагу из кабачков)
  • сыр твердый – 150 г
  • соль, перец – по вкусу 
  • зелень
  • чеснок – 3-4 зуб. 

Способ приготовления: 

1. Кабачки натрите на крупную терку и посолите, оставьте на 10 минут, а затем отожмите лишнюю влагу.

Основа для оладий

2. После добавьте яйца, муку, тертый сыр, специи, перец и давленый чеснок и все хорошо перемешайте. У вас должна получиться консистенция, как густая сметана. Если муки маловато, можете еще немного добавить.

Готовое тесто

3. По желанию добавьте зелень и перемешайте. 

Сколько жарить кабачковые оладьи

4. На сковороде разогрейте масло и на среднем огне (ближе к маленькому) и жарьте оладьи с двух сторон под крышкой примерно по 3 минуты.

Готовые оладьи

Обязательно подавайте со сметаной.

С чем подавать оладьи

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