Легкие кабачковые оладьи с сыром: рецепт быстрого и вкусного блюда
Кабачковые оладьи – очень простое и вкусное блюдо, основа которого – кабачки, а для более сытного варианта добавьте в основу твердый тертый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении кабачковых оладий.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- мука – 5-6 ст. л. (зависит от того, как вы отжмете влагу из кабачков)
- сыр твердый – 150 г
- соль, перец – по вкусу
- зелень
- чеснок – 3-4 зуб.
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите на крупную терку и посолите, оставьте на 10 минут, а затем отожмите лишнюю влагу.
2. После добавьте яйца, муку, тертый сыр, специи, перец и давленый чеснок и все хорошо перемешайте. У вас должна получиться консистенция, как густая сметана. Если муки маловато, можете еще немного добавить.
3. По желанию добавьте зелень и перемешайте.
4. На сковороде разогрейте масло и на среднем огне (ближе к маленькому) и жарьте оладьи с двух сторон под крышкой примерно по 3 минуты.
Обязательно подавайте со сметаной.
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