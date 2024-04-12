Кабачковые оладьи – очень простое и вкусное блюдо, основа которого – кабачки, а для более сытного варианта добавьте в основу твердый тертый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении кабачковых оладий.

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Ингредиенты:

кабачки – 3 шт.

яйца – 3 шт.

мука – 5-6 ст. л. (зависит от того, как вы отжмете влагу из кабачков)

сыр твердый – 150 г

соль, перец – по вкусу

зелень

чеснок – 3-4 зуб.

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на крупную терку и посолите, оставьте на 10 минут, а затем отожмите лишнюю влагу.

2. После добавьте яйца, муку, тертый сыр, специи, перец и давленый чеснок и все хорошо перемешайте. У вас должна получиться консистенция, как густая сметана. Если муки маловато, можете еще немного добавить.

3. По желанию добавьте зелень и перемешайте.

4. На сковороде разогрейте масло и на среднем огне (ближе к маленькому) и жарьте оладьи с двух сторон под крышкой примерно по 3 минуты.

Обязательно подавайте со сметаной.

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