Легкие салаты, которые можно есть на ночь

Есть на ночь или нет – выбор каждого, но специалисты рекомендуют все же воздержаться от еды за 3-4 часа до сна, а также полностью избегать ночных перекусом. Единственное, что рекомендуют диетологи и нутрициологи – есть легкую пищу, например салаты, йогурты 1-2 часа до сна.

Нутрициолог Алена Поддубная поделилась в Instagram рецептами легких салатов, которые вы приготовите всего за 5 минут и они никак не повлияют на фигуру.

1. Салат с халуми и персиком

Ингредиенты:

халуми – 50 г

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персик – 50 г

голубика – 50 г

руккола – 100 г

огурцы – 1 шт.

орегано – щепотка

орехи – 10 г

масло растительное – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Сыр и персик порежьте и пожарьте на смазанной маслом сковороде 5-7 мин с двух сторон.

2. Огурец очистите от шкурки, порежьте тонко.

3. Помойте рукколу, выложите на тарелку, сверху огурцы, сыр, персики, ягоды.

4. Присыпьте сверху салат орехами и орегано.

2. Салат с малиной и моцареллой

Ингредиенты:

сыр – 50 г

малина – 50 г

микс рукколы и базилика

огурец – 1 шт.

орехи

Соус:

мед

лимонный сок

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Порежьте крупно сыр.

2. Огурцы порежьте тонкими полосками, выложите на тарелку.

3. Сверху сыр, ягоды, микс рукколы и базилика, полейте соусом, присыпьте орехами.

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