Легкие салаты, которые можно есть на ночь
Есть на ночь или нет – выбор каждого, но специалисты рекомендуют все же воздержаться от еды за 3-4 часа до сна, а также полностью избегать ночных перекусом. Единственное, что рекомендуют диетологи и нутрициологи – есть легкую пищу, например салаты, йогурты 1-2 часа до сна.
Нутрициолог Алена Поддубная поделилась в Instagram рецептами легких салатов, которые вы приготовите всего за 5 минут и они никак не повлияют на фигуру.
1. Салат с халуми и персиком
Ингредиенты:
халуми – 50 г
персик – 50 г
голубика – 50 г
руккола – 100 г
огурцы – 1 шт.
орегано –
щепотка
орехи – 10 г
масло растительное – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Сыр и персик порежьте и пожарьте на смазанной маслом сковороде 5-7 мин с двух сторон.
2. Огурец очистите от шкурки, порежьте тонко.
3. Помойте рукколу, выложите на тарелку, сверху огурцы, сыр, персики, ягоды.
4. Присыпьте сверху салат орехами и орегано.
2. Салат с малиной и моцареллой
Ингредиенты:
сыр – 50 г
малина – 50 г
микс рукколы и базилика
огурец – 1 шт.
орехи
Соус:
мед
лимонный сок
оливковое масло
Способ приготовления:
1. Порежьте крупно сыр.
2. Огурцы порежьте тонкими полосками, выложите на тарелку.
3. Сверху сыр, ягоды, микс рукколы и базилика, полейте соусом, присыпьте орехами.
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