Легкие закуски ко дню рождения, которые смогут затмить салаты с майонезом: топ-3
Для того, чтобы удивить гостей и потратить на приготовление блюд минимум времени, стоит сделать несколько простых закусок. Здесь можно объединить абсолютно элементарные ингредиенты и очень эффектно подать их. Разнообразие новых вкусов точно сможет затмить традиционные салаты с майонезом и картофельное пюре.
Жульен в тарталетках с курицей и грибами от anna.demirel. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 300 г
грибы (шампиньоны) – 200 г
хлебные тарталетки – 2 упаковки
лук – 1 шт
сыр твердый – 130 г
сливки – 250 г (или сметана)
соль
микс специй
масло для жарки
Способ приготовления:
1. Нарезать кубиком лук, грибы и куриное филе. Лук обжарить на растительном масле, добавить филе, а через некоторое время грибы.
2. Натереть творог. Половину добавить в сковороду. Туда же потом сливки, специи и соль ,все хорошо перемешать.
3. Разогреть духовку до 160 градусов. Тарталетки наполнить начинкой и посыпать оставшимся сыром.
4. Запекать 10-15 минут.
5. Готовые тарталетки посыпать сухим темном.
Закуска "Полино" от recepty_przepisy. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
тостовый хлеб – 8 ломтиков
крем-сыр или мягкий кисломолочный сыр – 250-300 г
несколько ломтиков ветчины
несколько ломтиков огурца
чеснок – 2 зубца (по желанию)
соль
зелень
Способ приготовления:
1. Хлеб разложить на пленке. Раскатать легко скалкой, чтобы он стал тоньше и пластичнее.
2. К сыру добавить майонез, чеснок, соль, размешать.
3. На хлеб смазать 2/3 начинки.
4. На край выложить ветчину, огурцы.
5. Закрутить рулетом и завернуть в пищевую пленку.
6. Положить в холодильник на несколько часов, лучше на ночь.
7. Разрезать рулет и сформировать из кусочков полено.
8. Смазать оставшейся частью сырной массы и украсить зеленью.
Закуска "Мидия в тарталетке" от cristik_crazy_food. Опубликовано на странице Instagram.
Ингриндиенты:
мидии-количество зависит от количества тарталеток
тарталетки вафельные
огурец – 1 шт
болгарский перец – 0,5 шт
лук синий – 0,5 шт
листья салата для декора
плавленый сыр
Способ приготовления:
1. Огурец, перец, лук порезать маленьким кубиком.
2. Тарталетку начинить плавленым сыром, выложить нарезанные овощи.
3. Положить лист салата и мидию.
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