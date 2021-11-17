Легкие закуски ко дню рождения, которые смогут затмить салаты с майонезом: топ-3

Для того, чтобы удивить гостей и потратить на приготовление блюд минимум времени, стоит сделать несколько простых закусок. Здесь можно объединить абсолютно элементарные ингредиенты и очень эффектно подать их. Разнообразие новых вкусов точно сможет затмить традиционные салаты с майонезом и картофельное пюре.

Жульен в тарталетках с курицей и грибами от anna.demirel. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

грибы (шампиньоны) – 200 г

хлебные тарталетки – 2 упаковки

лук – 1 шт

сыр твердый – 130 г

сливки – 250 г (или сметана)

соль

микс специй

масло для жарки

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Способ приготовления:

1. Нарезать кубиком лук, грибы и куриное филе. Лук обжарить на растительном масле, добавить филе, а через некоторое время грибы.

2. Натереть творог. Половину добавить в сковороду. Туда же потом сливки, специи и соль ,все хорошо перемешать.

3. Разогреть духовку до 160 градусов. Тарталетки наполнить начинкой и посыпать оставшимся сыром.

4. Запекать 10-15 минут.

5. Готовые тарталетки посыпать сухим темном.

Закуска "Полино" от recepty_przepisy. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

тостовый хлеб – 8 ломтиков

крем-сыр или мягкий кисломолочный сыр – 250-300 г

несколько ломтиков ветчины

несколько ломтиков огурца

чеснок – 2 зубца (по желанию)

соль

зелень

Способ приготовления:

1. Хлеб разложить на пленке. Раскатать легко скалкой, чтобы он стал тоньше и пластичнее.

2. К сыру добавить майонез, чеснок, соль, размешать.

3. На хлеб смазать 2/3 начинки.

4. На край выложить ветчину, огурцы.

5. Закрутить рулетом и завернуть в пищевую пленку.

6. Положить в холодильник на несколько часов, лучше на ночь.

7. Разрезать рулет и сформировать из кусочков полено.

8. Смазать оставшейся частью сырной массы и украсить зеленью.

Закуска "Мидия в тарталетке" от cristik_crazy_food. Опубликовано на странице Instagram.

Ингриндиенты:

мидии-количество зависит от количества тарталеток

тарталетки вафельные

огурец – 1 шт

болгарский перец – 0,5 шт

лук синий – 0,5 шт

листья салата для декора

плавленый сыр

Способ приготовления:

1. Огурец, перец, лук порезать маленьким кубиком.

2. Тарталетку начинить плавленым сыром, выложить нарезанные овощи.

3. Положить лист салата и мидию.

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