Легкий чиа-пудинг с хурмой и мандаринами: десерт, который не навредит фигуре
Вместо калорийных десертов из дрожжевого теста можно сделать легкий чиа-пудинг. Для основы отлично подойдут сезонные мандарины и хурма. Сверху – питательные семена чиа, которые придадут энергии на весь день.
Идея приготовления мандаринового чиа-пудинга опубликована на странице фудблогера Екатерины Брайло (ketiv_) в Instagram. Десерт готовится без термической обработки.
Ингредиенты:
- семена чиа – 4 ст.л.
- молоко – 250 мл
- хурма – 1 шт
- мандарин – 1 шт
Способ приготовления:
1. Семена чиа совместить с молоком.
2. Отлично перемешать.
3. Через 10 минут снова тщательно перемешать.
4. Поставить в холодильник на ночь, чтобы семена набухли.
5. Хурму очистить от кожуры, размять вилкой в состояние пюре или взбить блендером.
6. Выложить в стакан первый слой пюре из хурмы, второй – семена чиа.
7. Украсить мандарином, для эффекта елки – розмарин.
8. По желанию добавить любимые фрукты.
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