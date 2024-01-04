Вместо калорийных десертов из дрожжевого теста можно сделать легкий чиа-пудинг. Для основы отлично подойдут сезонные мандарины и хурма. Сверху – питательные семена чиа, которые придадут энергии на весь день.

Идея приготовления мандаринового чиа-пудинга опубликована на странице фудблогера Екатерины Брайло (ketiv_) в Instagram. Десерт готовится без термической обработки.

Ингредиенты:

семена чиа – 4 ст.л.

молоко – 250 мл

хурма – 1 шт

мандарин – 1 шт

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Способ приготовления:

1. Семена чиа совместить с молоком.

2. Отлично перемешать.

3. Через 10 минут снова тщательно перемешать.

4. Поставить в холодильник на ночь, чтобы семена набухли.

5. Хурму очистить от кожуры, размять вилкой в состояние пюре или взбить блендером.

6. Выложить в стакан первый слой пюре из хурмы, второй – семена чиа.

7. Украсить мандарином, для эффекта елки – розмарин.

8. По желанию добавить любимые фрукты.

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