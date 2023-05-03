Легкий домашний десерт вполне можно приготовить без яиц, масла, молока, желатина и выпечки. За его основу можно взять два ингредиента – бананы и шоколад. Весь процесс приготовления занимает не больше 10 минут.

Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного десерта из банана и шоколада.

Ингредиенты:

банан – 3 шт

черный шоколад 80% – 3 шт

Способ приготовления:

1. Бананы нужно почистить и для удобства нарезать средними кусками. Положить в глубокую миску и взбить погружным блендером до однородности и состояния жидкого пюре.

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2. Шоколад нужно поломать на меньшие куски и растопить на водяной бане или в микроволновке.

3. На этом этапе следует смешать банановую и шоколадную массу. Перемешать до однородности.

4. Получившуюся массу выложить в силиконовые формочки. Поставить его в морозильную камеру на два часа для стабилизации.

5. При подаче готовый десерт можно по желанию посыпать какао и украсить орехами.

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