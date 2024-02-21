Легкий десерт из йогурта с ягодами за 10 минут: готовится без сахара
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, который не нужно выпекать, выбирайте для этого йогурт, молоко, желатин и фрукты. Еще можно добавить печенье, шоколад, изюм, орехи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого десерта из йогурта и фруктов, который очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- молоко – 300 мл
- агар-агар – 7 г
- подсластитель – 50 г
- йогурт – 300 мл
- персик – 2 шт.
- банан – 1 шт.
- голубика – 100 г
Способ приготовления:
1. Порежьте фрукты.
2. Залейте молоко в кастрюлю, добавьте агар-агар и перемешайте, пока не загустеет. Добавьте подсластитель или сахар, перемешайте.
3. После влейте йогурт и перемешайте, варите на маленьком огне 1-2 минуты. После добавьте в эту смесь банан и голубику, перемешайте пару минут на огне.
3. Осторожно ложкой влейте готовую йогуртовую массу, а затем добавьте оставшуюся смесь. Выровняйте и поставьте в холодильник минимум на 1 час.
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