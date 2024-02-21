Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, который не нужно выпекать, выбирайте для этого йогурт, молоко, желатин и фрукты. Еще можно добавить печенье, шоколад, изюм, орехи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого десерта из йогурта и фруктов, который очень быстро готовится.

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Ингредиенты:

молоко – 300 мл

агар-агар – 7 г

подсластитель – 50 г

йогурт – 300 мл

персик – 2 шт.

банан – 1 шт.

голубика – 100 г

Способ приготовления:

1. Порежьте фрукты.

2. Залейте молоко в кастрюлю, добавьте агар-агар и перемешайте, пока не загустеет. Добавьте подсластитель или сахар, перемешайте.

3. После влейте йогурт и перемешайте, варите на маленьком огне 1-2 минуты. После добавьте в эту смесь банан и голубику, перемешайте пару минут на огне.

3. Осторожно ложкой влейте готовую йогуртовую массу, а затем добавьте оставшуюся смесь. Выровняйте и поставьте в холодильник минимум на 1 час.

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