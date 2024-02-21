Легкий десерт из йогурта с ягодами за 10 минут: готовится без сахара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Легкий десерт из йогурта с ягодами за 10 минут: готовится без сахара

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, который не нужно выпекать, выбирайте для этого йогурт, молоко, желатин и фрукты. Еще можно добавить печенье, шоколад, изюм, орехи. 

Вкусный десерт из йогурта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого десерта из йогурта и фруктов, который очень быстро готовится. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты: 

  • молоко – 300 мл
  • агар-агар – 7 г
  • подсластитель – 50 г
  • йогурт – 300 мл
  • персик – 2 шт. 
  • банан – 1 шт. 
  • голубика – 100 г

Способ приготовления: 

1. Порежьте фрукты. 

Фрукты для десерта

2. Залейте молоко в кастрюлю, добавьте агар-агар и перемешайте, пока не загустеет. Добавьте подсластитель или сахар, перемешайте.

Молочная основа с ягодами и фруктами

3. После влейте йогурт и перемешайте, варите на маленьком огне 1-2 минуты. После добавьте в эту смесь банан и голубику, перемешайте пару минут на огне.

Приготовление десерта

3. Осторожно ложкой влейте готовую йогуртовую массу, а затем добавьте оставшуюся смесь. Выровняйте и поставьте в холодильник минимум на 1 час.

Готовый десерт

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