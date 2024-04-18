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Легкий десерт из творога и желе без сахара: готовится элементарно
Домашние десерты можно готовить не только из теста, но еще и из желе, сметаны, творога. Для насыщенного вкуса добавьте ягоды, фрукты, шоколад, какао, сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и элементарного в приготовлении десерта из творога.
Ингредиенты:
- желе трех цветов
- творог кисломолочный 400-500 г
Способ приготовления:
1. Залейте желе, растворите в 250 мл горячей воды и оставьте, чтобы охладиться.
2. Разделите творог на три равные части.
3. В каждую часть творога добавьте желе, разлейте по формам слоями и поставьте в холодильник.
Порежьте порционно!
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