Домашние десерты можно готовить не только из теста, но еще и из желе, сметаны, творога. Для насыщенного вкуса добавьте ягоды, фрукты, шоколад, какао, сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и элементарного в приготовлении десерта из творога.

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Ингредиенты:

желе трех цветов

творог кисломолочный 400-500 г

Способ приготовления:

1. Залейте желе, растворите в 250 мл горячей воды и оставьте, чтобы охладиться.

2. Разделите творог на три равные части.

3. В каждую часть творога добавьте желе, разлейте по формам слоями и поставьте в холодильник.

Порежьте порционно!

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