Легкий десерт из творога и желе без сахара: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт десерта

Домашние десерты можно готовить не только из теста, но еще и из желе, сметаны, творога. Для насыщенного вкуса добавьте ягоды, фрукты, шоколад, какао, сгущенное молоко. 

Вкусный десерт из сметаны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и элементарного в приготовлении десерта из творога. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты: 

  • желе трех цветов
  • творог кисломолочный 400-500 г

Способ приготовления: 

1. Залейте желе, растворите в 250 мл горячей воды и оставьте, чтобы охладиться.

Желе для приготовления десерта

2. Разделите творог на три равные части.

Приготовление десерта

3. В каждую часть творога добавьте желе, разлейте по формам слоями и поставьте в холодильник. 

Основа для десерта

Порежьте порционно! 

Готовый десерт

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