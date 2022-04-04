Если вы любите грибы, а именно шампиньоны, которые могут стать главным ингредиентом для приготовления вкусных разных блюд, например супов, салатов. Из них легко можно приготовить вкусный вариант ужина всего за 10 минут.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом очень сытного, вкусного и простого в приготовлении грибного супа-пюре, который станет идеальным вариантом ужина, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ингредиенты:

шампиньоны – 600 г

лук – 200 г

молотый кориандр – щепотка

свежий базилик – 2 веточки

подсолнечное масло – 1 ст. л.

семечки любые –1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и грибы порежьте небольшими кусочками.

2. Переложите в горячую сковороду с масло и обжарьте до золотистости.

3. Посолите, поперчите и добавьте молотый кориандр, перемешайте и переложите грибы в блендер.

4. Влейте туда молоко и перебейте до однородности.

5. Добавьте оставшееся молоко и еще раз перебейте блендером.

6. Перелейте готовый суп в сотейник и проварите на среднем огне в течение 3-4 минут.

Подавайте блюдо с семенами тыквы и листиками базилика, будет очень вкусно и сытно.

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