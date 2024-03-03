Легкий и бюджетный обед с мясом и овощами: готовится в духовке
Обед должен быть сытным и одновременно достаточно легким и питательным. На этот случай отлично подходят овощи и мясо. Лучшим вариантом будет запечь все компоненты.
Идея приготовления запеченного филе индейки с овощами опубликована на странице фудблогера Елены с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Идеально дополнит вкус этих компонентов спелое и сочное манго.
Ингредиенты:
- филе индейки – 500 г
- 1 спелое манго
- брокколи – 300 г
- орехи кешью – 70 г
- 6 ст.л. соевого соуса
- 3 ст.л. кунжутного масла (можно заменить на оливковое или подсолнечное)
- 1,5 ч.л. натертого корня имбиря
- соль, перец – по вкусу
- любимые специи, у меня "до овощей гриль" и "овощи и зелень"
Способ приготовления:
1. Филе индейки порезать кубиками.
2. Брокколи разделить на соцветия, нарезать манго кубиками.
3. Высыпать все это в миску, добавить орехи, соевый соус, масло, натертый имбирь, соль (с солью не переусердствуйте, потому что соевый соус уже придаст солености), перец и специи.
4. Переложить в форму для запекания.
5. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
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