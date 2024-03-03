Обед должен быть сытным и одновременно достаточно легким и питательным. На этот случай отлично подходят овощи и мясо. Лучшим вариантом будет запечь все компоненты.

Идея приготовления запеченного филе индейки с овощами опубликована на странице фудблогера Елены с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Идеально дополнит вкус этих компонентов спелое и сочное манго.

Ингредиенты:

филе индейки – 500 г

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1 спелое манго

брокколи – 300 г

орехи кешью – 70 г

6 ст.л. соевого соуса

3 ст.л. кунжутного масла (можно заменить на оливковое или подсолнечное)

1,5 ч.л. натертого корня имбиря

соль, перец – по вкусу

любимые специи, у меня "до овощей гриль" и "овощи и зелень"

Способ приготовления:

1. Филе индейки порезать кубиками.

2. Брокколи разделить на соцветия, нарезать манго кубиками.

3. Высыпать все это в миску, добавить орехи, соевый соус, масло, натертый имбирь, соль (с солью не переусердствуйте, потому что соевый соус уже придаст солености), перец и специи.

4. Переложить в форму для запекания.

5. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

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