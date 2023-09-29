Легкий и диетический суп без зажарки: рецепт блюда для обеда

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Легкий и диетический суп без зажарки: рецепт блюда для обеда

Для того чтобы приготовить сытный, вкусный и диетический суп, стоит отказаться от зажарки. Первое блюдо можно просто дополнить любым мясом, овощами и зеленью.

Шеф-повар Максим с ником nekuhar на своей странице в Instagram поделился рецептом легкого и сытного супа без зажарки.

Суп без зажарки

Ингредиенты:

  • свинина – 300 г
  • морковь – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • картофель – 2 шт
  • вода – 2 л
  • соль, перец

Для маринования:

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  • синий лук – 1 шт
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • укроп
  • яблочный/винный уксус – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно нарезать мясо на куски, залить холодной водой и поставить на огонь. Довести до кипения и снять образовавшуюся пену.

2. Далее добавить целый лук и морковь, накрыть крышку, убавить огонь до среднего и варить 1-1 час 20 минут.

Бульон без зажарки

3. Тем временем порезать картофель, добавить, когда пройдет отведенное время. Варить еще 10-15 минут.

4. Для маринования лука нужно порезать овощ полукольцами, добавить соль, сахар, уксус и укроп. Перемешать и оставить на 10-15 минут.

Суп с картофелем и мясом

5. Готовый суп подавать, посыпав луком и черным перцем. Приятного аппетита!

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