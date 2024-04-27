Весна уже совсем скоро. Поэтому вместо калорийных майонезных салатов следует готовить овощные. Будет очень вкусно, если вы используете морепродукты, а заправку сделаете на основе оливкового масла и лимонного сока.

Идея приготовления салата с креветками и ананасами на гриле опубликована на странице фудблогера Ирины Редько (irisha_redko) в Instagram. Блюдо достаточно питательное.

ананас голд – 1/2 шт

креветки – 200 г

листья салата

сыр бри 150 г

авокадо

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Ингредиенты для заправки:

оливковое масло – 2 ст.л.

горчица в зернах – 1 ст.л.

горчица медовая – 1-2 ч.л,

мед – 1 ст.л.

лимонный сок – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Почистить ананас от кожуры и порезать на кольца.

2. Креветки замариновать в оливковом масле, соль, перец.

3. Жарить все на гриле до золотистости.

4. Каждый режим и гриль будет жарить по-разному.

5. Для заправки смешать оливковое масло 2 ст.л., горчицу в зернах 1 ст.л., горчицу медовую 1-2 ч.л., мед 1 ст.л., лимонный сок 1-2 ст.л.

6. В посуду выложить листья салата.

7. Полить заправкой, перемешать.

8. Выложить нарезанный сыр бри, авокадо кубиками, креветками, ананасом.

9. Сверху полить еще заправкой.

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