Легкий и эффектный салат с креветками и ананасом: чем заправить
Весна уже совсем скоро. Поэтому вместо калорийных майонезных салатов следует готовить овощные. Будет очень вкусно, если вы используете морепродукты, а заправку сделаете на основе оливкового масла и лимонного сока.
Идея приготовления салата с креветками и ананасами на гриле опубликована на странице фудблогера Ирины Редько (irisha_redko) в Instagram. Блюдо достаточно питательное.
- ананас голд – 1/2 шт
- креветки – 200 г
- листья салата
- сыр бри 150 г
- авокадо
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ст.л.
- горчица медовая – 1-2 ч.л,
- мед – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Почистить ананас от кожуры и порезать на кольца.
2. Креветки замариновать в оливковом масле, соль, перец.
3. Жарить все на гриле до золотистости.
4. Каждый режим и гриль будет жарить по-разному.
5. Для заправки смешать оливковое масло 2 ст.л., горчицу в зернах 1 ст.л., горчицу медовую 1-2 ч.л., мед 1 ст.л., лимонный сок 1-2 ст.л.
6. В посуду выложить листья салата.
7. Полить заправкой, перемешать.
8. Выложить нарезанный сыр бри, авокадо кубиками, креветками, ананасом.
9. Сверху полить еще заправкой.
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