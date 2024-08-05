Легкий и освежающий торт "Арбуз": как воспроизвести оригинальное оформление
Даже летом человеку может захотеться отведать вкусный десерт. Однако, в слишком жаркие дни хочется, чтобы он не только доставлял гастрономическое удовольствие, но и освежал. А еще можно задействовать собственную фантазию и приготовить что-то очень необычное.
Вот, например, фудблогер Валерия Велюгина в своем Instagram показала, что она готовит, когда летом хочется сладенького. Блогер опубликовала рецепт приготовления торта "Арбуз", который не только вкусен, но и выглядит привлекательно.
Ингредиенты для бисквита на форму d18 см
- Шпинат – 100 гр
- Яйца – 2 шт
- Мука – 35 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Цедра лимона
- Соль – щепотка
- Сахар – 50 гр
Ингредиенты для начинки
- Желатин – 10 гр
- Молоко – 50 мл
- Кисломолочный творог – 150 гр
- Натуральный йогурт – 150 гр
- Сахарная пудра – 100 гр
- Ванильный сахар – 1 уп
- Сливки 33% – 300 мл
Ингредиенты для желе
- Желе "Лесные ягоды" – 1 уп
- Вода – 300 мл
- Голубика – горсть
Способ приготовления бисквита
1.Шпинат заливаем крутым кипятком на 3 минуты.
2. Сливаем воду и хорошо отжимаем. Даем остыть.
3. Добавляем яичные желтки и пробиваем блендером до однородности.
4. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, цедру лимона и перемешиваем.
5. Белки с солью взбиваем миксером в пену и, продолжая взбивать, вводим сахар. Сбиваем до пиков.
6. В 3 этапа вводим в тесто осторожно, перемешивая лопаткой снизу вверх.
7. Выливаем на противень с пергаментом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 мин.
8. Даем полностью остыть и вырезаем лепешку диаметром 18 см.
Способ приготовления начинки
- Желатин совмещаем с молоком и оставляем на 10 мин.
- Отдельно совмещаем кисломолочный творог, йогурт, растопленный желатин, половину сахарной пудры, ванильный сахар и пробиваем блендером.
- К холодным сливкам добавляем остальную часть сахарной пудры и взбиваем до загущения.
- Сочетаем сливки с основной массой и выливаем в форму застеленную ацетатной пленкой сверху на бисквит.
- Убираем в холодильник на 3-4 часа.
Способ приготовления желе.
1. Всыпаем желе в горячую воду, тщательно перемешиваем и даем остыть.
2. 1/3 желе выливаем в форму сверху на начинку и добавляем голубику. Убираем в холодильник на 15-20 мин.
3. Заливаем остальным желе и убираем в холодильник до полного застывания.⠀
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