Легкий и освежающий торт "Арбуз": как воспроизвести оригинальное оформление

Эрика Ильина
FoodOboz
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Легкий и освежающий торт 'Арбуз': как воспроизвести оригинальное оформление

Даже летом человеку может захотеться отведать вкусный десерт. Однако, в слишком жаркие дни хочется, чтобы он не только доставлял гастрономическое удовольствие, но и освежал. А еще можно задействовать собственную фантазию и приготовить что-то очень необычное.

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Вот, например, фудблогер Валерия Велюгина в своем Instagram показала, что она готовит, когда летом хочется сладенького. Блогер опубликовала рецепт приготовления торта "Арбуз", который не только вкусен, но и выглядит привлекательно.

Легкий и освежающий торт ''Арбуз'': как воспроизвести оригинальное оформление

Ингредиенты для бисквита на форму d18 см

  • Шпинат – 100 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Мука – 35 гр
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Цедра лимона
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 50 гр

Ингредиенты для начинки

  • Желатин – 10 гр
  • Молоко – 50 мл
  • Кисломолочный творог – 150 гр
  • Натуральный йогурт – 150 гр
  • Сахарная пудра – 100 гр
  • Ванильный сахар – 1 уп
  • Сливки 33% – 300 мл

Ингредиенты для желе

  • Желе "Лесные ягоды" – 1 уп
  • Вода – 300 мл
  • Голубика – горсть

Способ приготовления бисквита

Легкий и освежающий торт ''Арбуз'': как воспроизвести оригинальное оформление

1.Шпинат заливаем крутым кипятком на 3 минуты.

2. Сливаем воду и хорошо отжимаем. Даем остыть.

3. Добавляем яичные желтки и пробиваем блендером до однородности.

4. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, цедру лимона и перемешиваем.

5. Белки с солью взбиваем миксером в пену и, продолжая взбивать, вводим сахар. Сбиваем до пиков.

6. В 3 этапа вводим в тесто осторожно, перемешивая лопаткой снизу вверх.

7. Выливаем на противень с пергаментом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 мин.

8. Даем полностью остыть и вырезаем лепешку диаметром 18 см.

Способ приготовления начинки

Легкий и освежающий торт ''Арбуз'': как воспроизвести оригинальное оформление
  1. Желатин совмещаем с молоком и оставляем на 10 мин.
  2. Отдельно совмещаем кисломолочный творог, йогурт, растопленный желатин, половину сахарной пудры, ванильный сахар и пробиваем блендером.
  3. К холодным сливкам добавляем остальную часть сахарной пудры и взбиваем до загущения.
  4. Сочетаем сливки с основной массой и выливаем в форму застеленную ацетатной пленкой сверху на бисквит.
  5. Убираем в холодильник на 3-4 часа.

Способ приготовления желе.

Легкий и освежающий торт ''Арбуз'': как воспроизвести оригинальное оформление

1. Всыпаем желе в горячую воду, тщательно перемешиваем и даем остыть.

2. 1/3 желе выливаем в форму сверху на начинку и добавляем голубику. Убираем в холодильник на 15-20 мин.

3. Заливаем остальным желе и убираем в холодильник до полного застывания.⠀

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