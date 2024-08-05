Даже летом человеку может захотеться отведать вкусный десерт. Однако, в слишком жаркие дни хочется, чтобы он не только доставлял гастрономическое удовольствие, но и освежал. А еще можно задействовать собственную фантазию и приготовить что-то очень необычное.

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Вот, например, фудблогер Валерия Велюгина в своем Instagram показала, что она готовит, когда летом хочется сладенького. Блогер опубликовала рецепт приготовления торта "Арбуз", который не только вкусен, но и выглядит привлекательно.

Ингредиенты для бисквита на форму d18 см

Шпинат – 100 гр

Яйца – 2 шт

Мука – 35 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Цедра лимона

Соль – щепотка

Сахар – 50 гр

Ингредиенты для начинки

Желатин – 10 гр

Молоко – 50 мл

Кисломолочный творог – 150 гр

Натуральный йогурт – 150 гр

Сахарная пудра – 100 гр

Ванильный сахар – 1 уп

Сливки 33% – 300 мл

Ингредиенты для желе

Желе "Лесные ягоды" – 1 уп

Вода – 300 мл

Голубика – горсть

Способ приготовления бисквита

1.Шпинат заливаем крутым кипятком на 3 минуты.

2. Сливаем воду и хорошо отжимаем. Даем остыть.

3. Добавляем яичные желтки и пробиваем блендером до однородности.

4. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, цедру лимона и перемешиваем.

5. Белки с солью взбиваем миксером в пену и, продолжая взбивать, вводим сахар. Сбиваем до пиков.

6. В 3 этапа вводим в тесто осторожно, перемешивая лопаткой снизу вверх.

7. Выливаем на противень с пергаментом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 мин.

8. Даем полностью остыть и вырезаем лепешку диаметром 18 см.

Способ приготовления начинки

Желатин совмещаем с молоком и оставляем на 10 мин. Отдельно совмещаем кисломолочный творог, йогурт, растопленный желатин, половину сахарной пудры, ванильный сахар и пробиваем блендером. К холодным сливкам добавляем остальную часть сахарной пудры и взбиваем до загущения. Сочетаем сливки с основной массой и выливаем в форму застеленную ацетатной пленкой сверху на бисквит. Убираем в холодильник на 3-4 часа.

Способ приготовления желе.

1. Всыпаем желе в горячую воду, тщательно перемешиваем и даем остыть.

2. 1/3 желе выливаем в форму сверху на начинку и добавляем голубику. Убираем в холодильник на 15-20 мин.

3. Заливаем остальным желе и убираем в холодильник до полного застывания.⠀

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