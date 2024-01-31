Легкий и питательный салат без майонеза: чем заправить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Легкий и питательный салат без майонеза: чем заправить

Если блюда с оливковым маслом вас не привлекают, и вы поклонник майонеза – стоит найти полезную альтернативу. Дело в том, что блюда из майонеза достаточно жирные и калорийные – для желудка это будет достаточно большая нагрузка. Поэтому для основы лучше выбрать йогурт.

Идея приготовления легкого салата без майонеза опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Из мяса для такого блюда лучше всего подходит индейка.

Легкий и питательный салат без майонеза: чем заправить

Ингредиенты:

  • филе индейки (или куриное) – 200 г.
  • салат айсберг – 100 г.
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  • помидоры – 100 г.
  • лук зеленый – 20 г.
  • соль, любимые специи – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

  • йогурт натуральный – 100 г.
  • горчица, бальзамический уксус – по вкусу
  • чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

Легкий и питательный салат без майонеза: чем заправить

1. Мясо запечь в духовке.

2. Нарезать.

Легкий и питательный салат без майонеза: чем заправить

3. Измельчить зелень и овощи.

Легкий и питательный салат без майонеза: чем заправить

4. Посолить, добавить любимые специи.

5. Заправить салат.

Легкий и питательный салат без майонеза: чем заправить

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