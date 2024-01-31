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Легкий и питательный салат без майонеза: чем заправить
Если блюда с оливковым маслом вас не привлекают, и вы поклонник майонеза – стоит найти полезную альтернативу. Дело в том, что блюда из майонеза достаточно жирные и калорийные – для желудка это будет достаточно большая нагрузка. Поэтому для основы лучше выбрать йогурт.
Идея приготовления легкого салата без майонеза опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Из мяса для такого блюда лучше всего подходит индейка.
Ингредиенты:
- филе индейки (или куриное) – 200 г.
- салат айсберг – 100 г.
- помидоры – 100 г.
- лук зеленый – 20 г.
- соль, любимые специи – по вкусу
Ингредиенты для заправки:
- йогурт натуральный – 100 г.
- горчица, бальзамический уксус – по вкусу
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Мясо запечь в духовке.
2. Нарезать.
3. Измельчить зелень и овощи.
4. Посолить, добавить любимые специи.
5. Заправить салат.
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