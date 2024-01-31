Если блюда с оливковым маслом вас не привлекают, и вы поклонник майонеза – стоит найти полезную альтернативу. Дело в том, что блюда из майонеза достаточно жирные и калорийные – для желудка это будет достаточно большая нагрузка. Поэтому для основы лучше выбрать йогурт.

Идея приготовления легкого салата без майонеза опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Из мяса для такого блюда лучше всего подходит индейка.

Ингредиенты:

филе индейки (или куриное) – 200 г.

салат айсберг – 100 г.

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помидоры – 100 г.

лук зеленый – 20 г.

соль, любимые специи – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

йогурт натуральный – 100 г.

горчица, бальзамический уксус – по вкусу

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Мясо запечь в духовке.

2. Нарезать.

3. Измельчить зелень и овощи.

4. Посолить, добавить любимые специи.

5. Заправить салат.

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