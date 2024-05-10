Легкий и полезный десерт из овсянки и йогурта: есть можно всем

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Легкий и полезный десерт из овсянки и йогурта: есть можно всем

Овсянку можно использовать для приготовления каш, супов, а также теста, хлеба, пирогов, полезного печенья. 

Как вкусно приготовить овсянку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из овсянки с медом, молоком и йогуртом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • овсянка – 2 ст. л. 
  • семена чиа – 1 ст. л. 
  • йогурт – 2 ст. л. 
  • мед – 1 ст. л. 
  • молоко 3:1 к овсянке, где овсянка это 1
  • банан – 1/2 шт. 
  • да еще одна ложка йогурта

Способ приготовления: 

1. На дно стаканов высыпьте овсянку, сверху семена чиа.

Ингредиенты для блюда

2. Далее выложите йогурт, мед, налейте сверху молоко и перемешайте. 

Банан и какао для блюда

3. Сверху выложите пюре банана или какао, сверху снова йогурт и перемешайте и можно есть!

Готовый десерт

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