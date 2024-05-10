Как вкусно приготовить овсянку

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Легкий и полезный десерт из овсянки и йогурта: есть можно всем
Овсянку можно использовать для приготовления каш, супов, а также теста, хлеба, пирогов, полезного печенья.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из овсянки с медом, молоком и йогуртом.
Ингредиенты:
- овсянка – 2 ст. л.
- семена чиа – 1 ст. л.
- йогурт – 2 ст. л.
- мед – 1 ст. л.
- молоко 3:1 к овсянке, где овсянка это 1
- банан – 1/2 шт.
- да еще одна ложка йогурта
Способ приготовления:
1. На дно стаканов высыпьте овсянку, сверху семена чиа.
2. Далее выложите йогурт, мед, налейте сверху молоко и перемешайте.
3. Сверху выложите пюре банана или какао, сверху снова йогурт и перемешайте и можно есть!
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