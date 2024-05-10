Как вкусно приготовить овсянку

Овсянку можно использовать для приготовления каш, супов, а также теста, хлеба, пирогов, полезного печенья.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из овсянки с медом, молоком и йогуртом.

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Ингредиенты:

овсянка – 2 ст. л.

семена чиа – 1 ст. л.

йогурт – 2 ст. л.

мед – 1 ст. л.

молоко 3:1 к овсянке, где овсянка это 1

банан – 1/2 шт.

да еще одна ложка йогурта

Способ приготовления:

1. На дно стаканов высыпьте овсянку, сверху семена чиа.

2. Далее выложите йогурт, мед, налейте сверху молоко и перемешайте.

3. Сверху выложите пюре банана или какао, сверху снова йогурт и перемешайте и можно есть!

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