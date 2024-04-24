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Легкий и полезный салат из трех ингредиентов для перекуса: готовится без майонеза и всего за 2 минуты
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, прекрасным вариантом будет легкий салат. Идеальным продуктами для этого может быть авокадо, свежие огурцы, вареные яйца, морепродукты, мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с вареными яйцами и сметаной.
Ингредиенты:
- половина авокадо
- 2 вареных яйца
- 1 небольшой огурец
Дополнительно:
- перец и соль
- сметана или йогурт
Способ приготовления:
1. Авокадо разомните вилкой.
2. Огурец и яйцо натрите на некрупную терку, добавьте немного перца и соли по вкусу.
Заправьте сметаной или жирным йогуртом, перемешайте и можно есть.
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