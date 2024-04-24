Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, прекрасным вариантом будет легкий салат. Идеальным продуктами для этого может быть авокадо, свежие огурцы, вареные яйца, морепродукты, мясо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с вареными яйцами и сметаной.

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Ингредиенты:

половина авокадо

2 вареных яйца

1 небольшой огурец

Дополнительно:

перец и соль

сметана или йогурт

Способ приготовления:

1. Авокадо разомните вилкой.

2. Огурец и яйцо натрите на некрупную терку, добавьте немного перца и соли по вкусу.

Заправьте сметаной или жирным йогуртом, перемешайте и можно есть.

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