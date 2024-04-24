Легкий и полезный салат из трех ингредиентов для перекуса: готовится без майонеза и всего за 2 минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
324
Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса, прекрасным вариантом будет легкий салат. Идеальным продуктами для этого может быть авокадо, свежие огурцы, вареные яйца, морепродукты, мясо. 

Что приготовить для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из авокадо, с вареными яйцами и сметаной. 

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • половина авокадо
  • 2 вареных яйца
  • 1 небольшой огурец

Дополнительно: 

  • перец и соль
  • сметана или йогурт 

Способ приготовления: 

1. Авокадо разомните вилкой.

Авокадо для салата

2. Огурец и яйцо натрите на некрупную терку, добавьте немного перца и соли по вкусу.

Приготовление салата

Заправьте сметаной или жирным йогуртом, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты