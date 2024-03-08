Легкий и вкусный салат "Шаурма" для перекуса: из чего приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, основа всегда должна быть из овощей. Для более сытного варианта добавьте в салат мясо, сыр, рыбу.

Из чего приготовить полезный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с помидорами, айсбергом и соусом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • салат айсберг
  • куриное филе
  • помидоры черри
  • консервированная кукуруза
  • зеленый лук
  • лаваш
  • морковь по-корейски

Соус:

  • майонез или белый йогурт или сметана
  • горчица в зернах
  • американская горчица

Способ приготовления: 

1. Куриное филе нарежьте и обжарьте в специях.

2. Охладите и добавьте кукурузу, нарезанные черри, зеленый лук, морковь по-корейски.

Приготовление салата

3. Смешайте все для соуса и добавьте его в салат.

Соус для салата

4. Лаваш нарежьте на треугольники, подсушите на сковороде и посыпьте сверху салат.

Готовый салат

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