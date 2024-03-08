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Легкий и вкусный салат "Шаурма" для перекуса: из чего приготовить
Салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, основа всегда должна быть из овощей. Для более сытного варианта добавьте в салат мясо, сыр, рыбу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с помидорами, айсбергом и соусом.
Ингредиенты:
- салат айсберг
- куриное филе
- помидоры черри
- консервированная кукуруза
- зеленый лук
- лаваш
- морковь по-корейски
Соус:
- майонез или белый йогурт или сметана
- горчица в зернах
- американская горчица
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте и обжарьте в специях.
2. Охладите и добавьте кукурузу, нарезанные черри, зеленый лук, морковь по-корейски.
3. Смешайте все для соуса и добавьте его в салат.
4. Лаваш нарежьте на треугольники, подсушите на сковороде и посыпьте сверху салат.
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