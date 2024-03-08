Салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, основа всегда должна быть из овощей. Для более сытного варианта добавьте в салат мясо, сыр, рыбу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с помидорами, айсбергом и соусом.

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Ингредиенты:

салат айсберг

куриное филе

помидоры черри

консервированная кукуруза

зеленый лук

лаваш

морковь по-корейски

Соус:

майонез или белый йогурт или сметана

горчица в зернах

американская горчица

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте и обжарьте в специях.

2. Охладите и добавьте кукурузу, нарезанные черри, зеленый лук, морковь по-корейски.

3. Смешайте все для соуса и добавьте его в салат.

4. Лаваш нарежьте на треугольники, подсушите на сковороде и посыпьте сверху салат.

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