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Легкий йогуртовый десерт, который не нужно выпекать: идеально для летней жары
Когда на улице жара – включать духовку даже не хочется. Поэтому идеальный вариант – это десерт без выпечки. Для него вам понадобится всего 3 простых ингредиента.
Идея приготовления клубничного десерта без выпечки из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instgaram. Вместо клубники можно использовать любые другие фрукты и ягоды.
Ингредиенты:
- йогурт – 750 г
- желе – 2 пачки (одна до йогурта, а вторая для верхнего слоя)
- клубника – 400 г
Способ приготовления:
1. Соединить йогурт и заваренное желе.
2. Йогуртовый слой поставить в холодильник до застывания.
3. Выложить клубнику.
4. Залить вторым заваренным и охладевшим желе.
5. Поставить в холодильник до застывания.
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