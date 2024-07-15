Когда на улице жара – включать духовку даже не хочется. Поэтому идеальный вариант – это десерт без выпечки. Для него вам понадобится всего 3 простых ингредиента.

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Идея приготовления клубничного десерта без выпечки из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instgaram. Вместо клубники можно использовать любые другие фрукты и ягоды.

Ингредиенты:

йогурт – 750 г

желе – 2 пачки (одна до йогурта, а вторая для верхнего слоя)

клубника – 400 г

Способ приготовления:

1. Соединить йогурт и заваренное желе.

2. Йогуртовый слой поставить в холодильник до застывания.

3. Выложить клубнику.

4. Залить вторым заваренным и охладевшим желе.

5. Поставить в холодильник до застывания.

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